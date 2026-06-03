Google Home continue d’enrichir ses fonctionnalités à un rythme soutenu. La dernière mise à jour apporte une nouveauté qui devrait plaire aux propriétaires d’animaux : Gemini peut désormais reconnaître vos compagnons à quatre pattes par leur prénom.
Depuis plusieurs mois, Google déploie des mises à jour régulières pour Google Home, à un rythme de deux à trois évolutions par mois. Après avoir donné à Gemini la capacité d’automatiser des scénarios liés aux caméras connectées ou la simplification des routines, la firme de Mountain View franchit un nouveau cap dans la personnalisation de l’expérience maison connectée. La dernière mise à jour de Gemini for Home introduit plusieurs améliorations, dont une qui sort du lot : la reconnaissance personnalisée des animaux de compagnie. Votre chien ou votre chat peut désormais être identifié par son prénom dans les notifications et les réponses de l’assistant, à condition de disposer du bon abonnement et du bon matériel.
Médor est dans la cuisine : Gemini sait qui c’est
Jusqu’à présent, lorsqu’une caméra intérieure détectait un animal, Gemini se contentait de signaler « un chien qui se déplace dans le salon ». Avec cette mise à jour, la réponse devient « Fido se promène dans la cuisine », à condition d’avoir préalablement renseigné le prénom de l’animal dans la section « Ask Home » de l’application Google Home. La reconnaissance repose sur une caméra compatible Nest ou Gemini.
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés Google Home Premium Advanced, le niveau d’abonnement le plus élevé de la plateforme. Elle s’inscrit dans une tendance plus large : faire de Google Home un assistant domestique qui connaît non seulement les membres du foyer, mais aussi les animaux qui y vivent, pour des réponses contextuelles plus précises et plus utiles au quotidien.
D’autres nouveautés dans cette mise à jour
Par ailleurs, la fonctionnalité de résumé d’activité domestique, qui permettait déjà aux utilisateurs américains en accès anticipé de demander à Gemini ce qui s’est passé dans leur domicile en leur absence, s’ouvre à tous les pays où Gemini for Home est disponible. Cela inclut notamment la France, l’Italie, la Belgique, la Finlande, le Japon ou encore l’Australie.
Des commandes comme « qu'est-il arrivé pendant que j'étais au travail ? » ou « est-ce que le chien est monté sur le canapé aujourd'hui ? » permettent d’interroger l’historique des caméras en langage naturel.
Google Home ressemble de moins en moins à une application de domotique, et de plus en plus à un assistant personnel qui connaît vraiment votre maison et vos habitudes. Prêts à déléguer votre organisation à une intelligence artificielle ?
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