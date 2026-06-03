Jusqu’à présent, lorsqu’une caméra intérieure détectait un animal, Gemini se contentait de signaler « un chien qui se déplace dans le salon ». Avec cette mise à jour, la réponse devient « Fido se promène dans la cuisine », à condition d’avoir préalablement renseigné le prénom de l’animal dans la section « Ask Home » de l’application Google Home. La reconnaissance repose sur une caméra compatible Nest ou Gemini.

Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés Google Home Premium Advanced, le niveau d’abonnement le plus élevé de la plateforme. Elle s’inscrit dans une tendance plus large : faire de Google Home un assistant domestique qui connaît non seulement les membres du foyer, mais aussi les animaux qui y vivent, pour des réponses contextuelles plus précises et plus utiles au quotidien.