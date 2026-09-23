À mesure que les opérations militaires se numérisent, les données circulent davantage, et les menaces informatiques qui les visent aussi. Contrôler ces flux de données est donc devenu un enjeu majeur pour les armées. Pour Airbus, c'est aussi une vitrine. François Lombard met en avant l'expertise de ses équipes dans les échanges dits « multi-niveaux », entre réseaux de sensibilités différentes. Selon lui, elle renforce la position du groupe en tant qu'« acteur souverain de la cybersécurité en France ». Autrement dit, un acteur français capable de fournir ces technologies sensibles sans dépendre de l'étranger. Notons que le montant que du contrat n'a, sans surprise, pas été communiqué, tout comme le nombre de passerelles commandées, ni le calendrier de déploiement.