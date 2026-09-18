D'après un test mené par l'UNICEF sur six grands modèles de langage, la précision moyenne des réponses a été de 21,2 % sur plus de 133 000 questions liées aux indicateurs de développement mondial. Le panel était composé de GPT-4o et GPT-4o-mini, Claude Sonnet 4.5 et Claude Haiku 4.5, Gemini 2.5 Flash et Gemini 2.0 Flash, a précisé João Pedro Azevedo, statisticien en chef de l'UNICEF, lors d'une conférence de presse virtuelle. Le statisticien a aussi signalé qu'environ trois réponses sur cinq n'ont fourni aucune valeur numérique exploitable, car les modèles ont le plus souvent nuancé leur réponse. Deux jours plus tard, une seconde série de questions identiques a été posée aux versions initialement testées des modèles. Parmi les réponses qui ont livré un chiffre aux deux passages, la valeur a été identique dans environ un cas sur deux.

Ce test est un document de travail interne à l'UNICEF, en cours de préparation pour une revue scientifique, et il n'a pas encore été évalué par des pairs. Selon l'agence, la méthodologie, le code et les données du test seront publiés au moment de la parution de l'article.

L'UNICEF indique que le trafic généré par les assistants IA vers son site de données a nettement augmenté cette année. Le site affiche plus de six millions de visites mensuelles, l'un des plus fréquentés de l'agence. Les visites en provenance de liens cités dans les réponses de ChatGPT ont augmenté de 67 % entre le 1er janvier et le 14 septembre, a indiqué João Pedro Azevedo à TechCrunch. Cette année, 6,4 % des sessions du site sont venues de ces liens, et les assistants IA génèrent désormais, selon les estimations de l'agence, environ une visite sur dix vers ce site.