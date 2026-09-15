Cette académie doit former des scientifiques et des ingénieurs, mais aussi des pilotes, des entrepreneurs et de futurs fonctionnaires. Le texte évoque même des « guerriers », signe que la frontière entre vocation civile et militaire reste floue. Mais la NASA, elle, a déjà mis en place une commission dirigée par son administrateur, Jared Isaacman. « Notre première réunion a montré tout le talent et l'engagement derrière la vision du président Trump », s’est-il félicité le 9 septembre dernier.