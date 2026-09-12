Parallèlement, la Commission européenne a transmis à TikTok, le 24 juillet dernier, des conclusions préliminaires. Selon elle, TikTok ne respecte pas, par défaut, les exigences du règlement européen sur les services numériques (DSA) pour les comptes de mineurs. Les adolescents de 16 et 17 ans peuvent activer un compte public sans restriction, et TikTok expose leurs vidéos à des inconnus via l’algorithme de recommandation du fil « Pour toi ». Les listes d’abonnés et les photos de profil sont par ailleurs visibles même en mode privé. « Un niveau élevé de protection ne devrait pas être un opt-in ; cela devrait être la valeur par défaut », a déclaré sur son compte X.com Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la souveraineté technologique. En cas de manquements confirmés, l’amende pourrait représenter jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de TikTok. Cette procédure est l’un des volets d’une enquête plus large, ouverte en 2024, sur la conception addictive de l’application. Dès février, une première série de conclusions portait sur le caractère addictif du fil « Pour toi ».

Comme on vous le rapportait récemment, le Sénat et l’Assemblée nationale avaient voté, le 21 juillet, l’interdiction de plusieurs réseaux sociaux aux moins de 15 ans, dont TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat. Mais le Conseil constitutionnel a censuré cet article de la loi le 14 août. Les sages ont estimé que l’interdiction était disproportionnée au regard de la liberté de communication, insuffisamment encadrée sur la vérification de l’âge, et indifférente à la situation individuelle de chaque mineur. Le reste du texte a été promulgué le 24 août, sans cette interdiction.

Selon l’Arcom, les 12-17 ans passent pourtant en moyenne une heure et vingt et une minutes par jour sur TikTok. Emmanuel Macron a depuis demandé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un texte européen équivalent, avec l’espoir d'une adoption dès cet automne, avant la fin de son mandat au printemps 2027.

