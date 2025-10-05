Les chercheurs n'ont même pas eu à chercher ce contenu eux-mêmes. Dès qu'ils ouvraient la barre de recherche, TikTok leur suggérait des termes sexualisés dans la section « vous aimerez peut-être ». Pour trois comptes sur sept, ces suggestions apparaissaient immédiatement, sans le moindre historique de navigation.

Il suffisait de quelques clics pour tomber sur de la pornographie. Des vidéos montraient des femmes qui simulaient la masturbation ou exhibaient leurs sous-vêtements. D'autres allaient beaucoup plus loin, avec des scènes de pénétration explicites cachées dans d'autres images plus innocentes pour échapper à la modération. Un compte a vu du porno après seulement deux clics : un dans la barre de recherche, l'autre sur une suggestion automatique.

L'algorithme amplifiait même le phénomène au fur et à mesure. Plus les utilisateurs cliquaient, plus les recommandations devenaient crues. TikTok utilisait des codes pour contourner sa propre modération, comme « maïs » à la place de « porno ». Certains créateurs de contenu exploitent visiblement ces failles.

Le problème touche d'autres utilisateurs de la plateforme qui se plaignent dans les commentaires. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe avec mes recommandations de recherche s'il vous plaît ? » écrit l'un d'eux. Un autre commente : « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette application ? » D'autres encore répondent « JE CROYAIS ÊTRE LE SEUL » ou « comment s'en débarrasser comme si je ne l'avais même pas cherché ».