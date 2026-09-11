The Boring Company vient de boucler une levée à hauteur de 3 milliards de dollars qui la valorise à 23 milliards de dollars. Un bond spectaculaire, porté par un accord colossal avec les Émirats arabes unis. Mais pour faire quoi, au juste ?
Entre les projets astronomiques de SpaceX, et le déploiement des Cybercabs de Tesla, Elon Musk enchaîne les annonces retentissantes ces derniers jours. Mais sa société de tunnels, beaucoup plus discrète, n’est pas en reste. Car, si on savait qu’une levée de fonds se préparait pour The Boring Company, c’est désormais officiel, et le montant final dépasse même les premières estimations.
Les Émirats arabes unis mènent le bal
Ce tour de table lui permet un bond spectaculaire par rapport aux 5,7 milliards de dollars affichés lors de sa précédente levée en 2022. Surtout, il a été mené par les Émirats arabes unis et des entités qui leur sont affiliées, rejoints par une brochette d’investisseurs bien connus de l’écosystème Musk, à l’instar de Sequoia Capital ou de Andreessen Horowitz.
Cette somme doit financer un projet de très grande ampleur : plus de 150 kilomètres de tunnels à travers les Émirats arabes unis, dans le prolongement du Dubai Loop, dont l’accord préliminaire avait été signé l’an dernier avec l’autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA). Les fonds serviront aussi à recruter dans l’ingénierie, la production et les opérations, ainsi qu’à faire avancer les chantiers en parallèle à Las Vegas et à Nashville.
Des doutes subsistent
Mais la réalité opérationnelle de The Boring Company reste modeste par rapport à cette valorisation vertigineuse. À ce jour, son unique projet accessible au public est le Vegas Loop, un réseau d’environ 6 kilomètres reliant le centre des congrès de Las Vegas à plusieurs casinos via des Tesla pilotées par des chauffeurs. Une extension est dans les cartons, mais loin d’être concrétisée.
Et à Nashville, où l’entreprise a entamé le chantier de son Music City Loop, l’accueil est loin d’être unanime : la majorité des habitants ne voudraient pas de ces tunnels. En amont, les projets de Los Angeles, Chicago et Washington D.C. ont tous été discrètement abandonnés au fil des années.
Autre épisode, survenu plus tôt cette année, s’avère très révélateur. The Boring Company a lancé un concours promettant au vainqueur un tunnel d’1 mile (1,6 kilomètre) gratuit. Mais les gagnants ont finalement décliné l’offre après leurs premiers échanges avec l’entreprise… De quoi mettre en lumière l’écart entre les ambitions affichées par Musk et leur mise en œuvre concrète. Reste à voir si cette levée de fonds lui permettra de changer d'échelle.