Cette somme doit financer un projet de très grande ampleur : plus de 150 kilomètres de tunnels à travers les Émirats arabes unis, dans le prolongement du Dubai Loop, dont l’accord préliminaire avait été signé l’an dernier avec l’autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA). Les fonds serviront aussi à recruter dans l’ingénierie, la production et les opérations, ainsi qu’à faire avancer les chantiers en parallèle à Las Vegas et à Nashville.