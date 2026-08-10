Une déclaration à la hauteur de ses habitudes. Musk n’en est pas à son premier superlatif : il a récemment évoqué un objectif de plus de 1 000 milliards de dollars de revenus annuels pour Starlink, avec l’ambition de transporter, à terme, plus de la moitié du trafic internet mondial. Il espère en outre faciliter la colonisation de Mars par 1 million de personnes. De quoi remettre en perspective une annonce qui, sortie de son contexte, tiendrait presque de la boutade.