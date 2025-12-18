On dirait bien que Tesla souhaite intégrer la connectivité Starlink à ses véhicules. C'est, du moins, ce que suggère un nouveau brevet déposé par le constructeur.
Aujourd'hui, les voitures électriques de Tesla reposent exclusivement sur les réseaux cellulaires pour la connectivité. Une solution performante, certes, mais dépendante de la couverture terrestre. Et visiblement, la marque entend internaliser cet aspect en faisant appel à une autre entreprise d'Elon Musk.
Une connectivité continue
Dans un nouveau brevet repéré par le site spécialisé Electrek, la société décrit un « ensemble de toit de véhicule avec matériau transparent aux radiofréquences ». Pour faire un simple, le dispositif permet d'intégrer des antennes directement dans la structure du toit, afin d'assurer une communication fiable avec des dispositifs externes et des satellites, tout en restant totalement invisible pour le conducteur.
Sans citer Starlink - ce que les brevets évitent presque toujours - le document suggère clairement une préparation à la connectivité satellitaire embarquée, de façon invisible et surtout, industrielle. De quoi offrir aux véhicules équipés une connexion continue, y compris dans des zones peu ou mal couvertes par les réseaux cellulaires.
Cette innovation permettrait aussi à Tesla de limiter sa dépendance aux opérateurs télécoms traditionnels, tout en renforçant la synergie avec SpaceX qui, on le rappelle, devrait signer une entrée en Bourse historique dès l'année prochaine.
Une option payante ?
Pour les automobilistes, cela se traduirait évidemment par une connectivité quasi permanente, un atout particulièrement pertinent pour ceux qui vivent dans des zones rurales ou montagneuses. Reste toutefois à voir comment le dispositif, s'il est effectivement développé, serait proposé par Tesla.
Plutôt qu'un système intégré à toutes les voitures, le constructeur pourrait faire le choix d'une option payante, intégrée dès l'usine sur certains modèles ou finitions, ou d'un service complémentaire à la connectivité premium actuelle. De même, il se pourrait que Tesla n'utilise Starlink que pour des usages spécifiques.
Il s'agirait aussi d'une nouvelle mise à l'échelle pour la constellation de satellites. En plus de constamment gagner en nombre d'utilisateurs, le réseau sera bientôt proposé en tant qu'offre spécifiquement dédiée à la connectivité mobile à travers le dispositif Direct to Cell.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents