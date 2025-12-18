Dans un nouveau brevet repéré par le site spécialisé Electrek, la société décrit un « ensemble de toit de véhicule avec matériau transparent aux radiofréquences ». Pour faire un simple, le dispositif permet d'intégrer des antennes directement dans la structure du toit, afin d'assurer une communication fiable avec des dispositifs externes et des satellites, tout en restant totalement invisible pour le conducteur.