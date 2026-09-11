Un développeur japonais a utilisé Claude Code pour recréer le célèbre Gestionnaire de programmes de Windows 3.1. Une première version aurait demandé environ une heure, avant les retouches. Le résultat fonctionne sur Windows 11 et les Mac à puce Apple.
Windows 11 peut désormais prendre des airs de 1992. Le développeur Mayuki Sawatari a recréé avec l’IA le Gestionnaire de programmes de Windows 3.1, cette interface où les applications se rangeaient dans des fenêtres imbriquées, avant l’arrivée du menu Démarrer.Baptisé ReProgman, ce logiciel gratuit s’ouvre dans sa propre fenêtre sur Windows 11, en x64 ou ARM, ainsi que sur macOS avec une puce Apple Silicon. Sur Mac, l’installation demande toutefois une petite manipulation supplémentaire : le logiciel n’ayant pas été vérifié par Apple, il faut saisir une commande dans le Terminal avant de pouvoir l’ouvrir.
Une heure pour retrouver les fenêtres de son enfance
Selon le récit du développeur, relayé par Tom’s Hardware US, Claude Code a produit une première version déjà convaincante en environ une heure. Des ajustements ont ensuite été nécessaires. C’est une illustration du vibe coding, cette manière de confier la génération du code informatique à une IA en lui décrivant ce que l’on souhaite obtenir.
La prouesse tient aussi au résultat utilisable. ReProgman récupère les raccourcis du menu Démarrer sous Windows ou les applications présentes sur le Mac, puis les rassemble en groupes. Un double-clic lance vos logiciels habituels ; vous pouvez aussi réorganiser leurs icônes et créer vos propres groupes.
Le téléchargement représente environ 12 à 16 Mo selon la version, et le code est publié sous licence MIT. Attention toutefois à l'expérience proposée : ReProgman reproduit un lanceur d’applications, sans émuler Windows 3.1 ni ajouter la compatibilité avec ses anciens logiciels.
Pourquoi Windows 3.1 nous parle encore
Sorti en 1992, Windows 3.1 a consolidé la démocratisation du PC à interface graphique engagée par Windows 3.0, tout en conservant l’accès aux programmes DOS. L’intégration des polices TrueType améliorait la présentation des documents à l’écran comme à l’impression, tandis que le multimédia gagnait du terrain. Ajoutez le Solitaire, le Démineur et cette interface reste attachée aux premiers souvenirs informatiques de nombreux utilisateurs.
Pour retrouver aussi les logiciels d’époque, il faut donc aller plus loin que ReProgman. DOSBox-X permet, par exemple, d’installer sa propre copie de Windows 3.1 dans un environnement émulé, sur Windows, macOS ou Linux. Pour une découverte sans installation, PCjs propose directement Windows 3.1 dans le navigateur, sur une machine virtuelle. Vous pourrez d'ailleurs y trouver toute sorte d'environnement, de Windows 95 à OS/2 en passant par le DOS. Nostalgie garantie.