La prouesse tient aussi au résultat utilisable. ReProgman récupère les raccourcis du menu Démarrer sous Windows ou les applications présentes sur le Mac, puis les rassemble en groupes. Un double-clic lance vos logiciels habituels ; vous pouvez aussi réorganiser leurs icônes et créer vos propres groupes.

Le téléchargement représente environ 12 à 16 Mo selon la version, et le code est publié sous licence MIT. Attention toutefois à l'expérience proposée : ReProgman reproduit un lanceur d’applications, sans émuler Windows 3.1 ni ajouter la compatibilité avec ses anciens logiciels.