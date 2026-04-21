Qu’on s’entende. Il ne s’agit visiblement pas seulement de rafraîchir deux ou trois fenêtres un peu fatiguées, mais bien de se débarrasser de tous ces éléments hérités d’anciennes versions du système que Windows 11 continue de trimballer dès qu’on s’aventure en dehors des interfaces les plus courantes, mais aussi les plus léchées. Il suffit d’ailleurs de creuser un peu pour tomber nez à nez avec divers éléments de l’écran de verrouillage ou des Paramètres tout droit venus de Windows 8, quand le Panneau de configuration traîne encore quelques boîtes de dialogue aux relents tenaces de Windows 3.1.

Ces allers-retours constants entre passé, présent et futur de Windows, Microsoft s’apprête visiblement à y mettre bon ordre. March Rogers évoque sur X un travail déjà engagé sur plusieurs fronts, entre pages des Paramètres revues pour gagner en clarté et fenêtres liées au compte retravaillées pour mieux s’intégrer au mode sombre. Surtout, il assure que même les interfaces les plus secondaires ne seront pas oubliées. Interpellé par Zac Bowden sur le très daté écran d’installation de Windows, le designer a confirmé qu’il figurait bien sur la liste des projets à reprendre. Son apparition trop rare l’a simplement relégué derrière d’autres priorités, mais à terme, l’interface de Windows 11 a bien vocation à s’harmoniser jusque dans ses recoins les plus poussiéreux.