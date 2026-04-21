Sous la surface bien polie de Windows 11, de vieilles versions du système continuent de faire de la résistance. Microsoft veut désormais s’attaquer à ce patchwork d’interfaces hérité de plusieurs générations d’OS, sans bousculer ce qui tient encore debout.
Il y a les éléments d’interface ultramodernes que l’on croise tous les jours, et puis il y a ceux d’un autre âge que Windows 11 affiche moins volontiers. C’est là tout le paradoxe d’un système qui ne cesse de se présenter comme parfaitement en phase avec son époque sur le plan du design, et qui fait pourtant toujours sa petite tambouille à base de vestiges hérités de l’ère Metro, voire de reliquats fleurant bon les années 1990. Un étrange mélange des genres dont Microsoft semble officiellement vouloir s’affranchir, March Rogers, designer chez Redmond, ayant confirmé sur X que ce chantier faisait à nouveau partie des priorités de l’éditeur.
Du grand ménage plutôt qu’un simple coup de peinture
Qu’on s’entende. Il ne s’agit visiblement pas seulement de rafraîchir deux ou trois fenêtres un peu fatiguées, mais bien de se débarrasser de tous ces éléments hérités d’anciennes versions du système que Windows 11 continue de trimballer dès qu’on s’aventure en dehors des interfaces les plus courantes, mais aussi les plus léchées. Il suffit d’ailleurs de creuser un peu pour tomber nez à nez avec divers éléments de l’écran de verrouillage ou des Paramètres tout droit venus de Windows 8, quand le Panneau de configuration traîne encore quelques boîtes de dialogue aux relents tenaces de Windows 3.1.
Ces allers-retours constants entre passé, présent et futur de Windows, Microsoft s’apprête visiblement à y mettre bon ordre. March Rogers évoque sur X un travail déjà engagé sur plusieurs fronts, entre pages des Paramètres revues pour gagner en clarté et fenêtres liées au compte retravaillées pour mieux s’intégrer au mode sombre. Surtout, il assure que même les interfaces les plus secondaires ne seront pas oubliées. Interpellé par Zac Bowden sur le très daté écran d’installation de Windows, le designer a confirmé qu’il figurait bien sur la liste des projets à reprendre. Son apparition trop rare l’a simplement relégué derrière d’autres priorités, mais à terme, l’interface de Windows 11 a bien vocation à s’harmoniser jusque dans ses recoins les plus poussiéreux.
Un héritage plus difficile à effacer qu’il n’y paraît
Si ces vieux morceaux d’interface traînent encore dans Windows 11, ce n’est pas seulement par négligence ou par manque d’envie. Le problème est plus terre à terre. Une bonne partie des réglages avancés du système repose encore sur des composants anciens que l’application Paramètres n’a pas totalement remplacés. Réseau, imprimantes, pilotes, propriétés matérielles, dès que l’on sort des usages les plus courants, le vieux Windows reprend vite la main.
C’est aussi ce qui explique la longévité du Panneau de configuration. Derrière son apparence datée, il continue d’offrir un accès plus direct, et souvent plus complet, à des fonctions que Paramètres n’a pas encore absorbées dans de bonnes conditions. Microsoft avance donc sur une ligne assez étroite. Il faut moderniser l’ensemble sans casser des réglages, des périphériques ou des habitudes d’usage encore bien ancrées, notamment chez les profils avancés, les entreprises et tous ceux qui continuent de dépendre d’anciens environnements.
Le grand ménage promis a donc tout d’un chantier de longue haleine. Refaire la façade est une chose. Déloger proprement ce qui tient encore la maison en est une autre.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces