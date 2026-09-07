Vos trajets, la durée de vos séjours, les lieux que vous vous visitez… Google Maps est au courant de tout. La raison ? L’historique Maps, un paramètre activé par défaut sur l’application qui enregistre non seulement en continu vos faits et gestes mais stocke également toutes ces informations dans la mémoire de votre appareil. Et si vous disiez stop ? Ouvrez Google Maps, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran puis :

Appuyez sur « Vos trajets » ;

Cliquez sur les trois petits points en haut de l'écran puis sur « Paramètres de localisation et de confidentialité » ;

Appuyez sur « Historique Maps » puis sur « Enregistrer l'historique » et désactivez l’option. Notez que cela s'appliquera à toutes les apps Google.