Vous souhaitez booster la confidentialité et l’autonomie de votre smartphone ? On vous partage 3 réglages à mettre en place dès aujourd’hui sur Google Maps.
1. Ne laissez pas Google Maps épier vos déplacements
Vos trajets, la durée de vos séjours, les lieux que vous vous visitez… Google Maps est au courant de tout. La raison ? L’historique Maps, un paramètre activé par défaut sur l’application qui enregistre non seulement en continu vos faits et gestes mais stocke également toutes ces informations dans la mémoire de votre appareil. Et si vous disiez stop ? Ouvrez Google Maps, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran puis :
- Appuyez sur « Vos trajets » ;
- Cliquez sur les trois petits points en haut de l'écran puis sur « Paramètres de localisation et de confidentialité » ;
- Appuyez sur « Historique Maps » puis sur « Enregistrer l'historique » et désactivez l’option. Notez que cela s'appliquera à toutes les apps Google.
Vous vous êtes attaché à cette fonction ? Dans « Activité sur le web et les applications », au lieu de désactiver l’option, cliquez plutôt plus bas sur « Sélectionner une option de suppression automatique » et sélectionnez une durée de conservation (3 mois, par exemple).
2. Activez le mode incognito
Saviez-vous qu’il était possible de garder certains trajets Maps privés ? Cette application dispose, en effet, d’un paramètre qui suspend l’enregistrement de votre historique de localisation. Si vous souhaitez y accéder, il suffit de cliquer sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran puis d’appuyer sur « Activer le mode navigation privée ». Google Maps arrêtera alors d’enregistrer vos trajets et vos recherches et ne personnalisera plus ses conseils sur la base de vos activités.
Pour désactiver ce mode, cliquez sur l’icône correspondante, à droite de la barre de recherche puis appuyez « Désactiver le mode navigation privée ».
3. Gardez le contrôle sur vos cartes hors-ligne
Bien utiles pour naviguer lorsqu’on n’a pas beaucoup de réseau, les cartes hors ligne ont un gros défaut : si vous n’y prêtez pas attention, elles se mettent à jour automatiquement, ce qui peut plomber votre batterie, mais aussi votre forfait, si l'opération se fait via vos données mobiles. Google Maps autorise, en effet, par défaut les téléchargements Wi-Fi et 4G/5G…
La parade ? Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran, puis sur « Plans hors connexion ». Ici, appuyez sur l’engrenage et désactivez :
- L’option « Mettre à jour automatiquement les plans hors connexion » ;
- L’option « Télécharger automatiquement les plans recommandés ».
Tant que vous y êtes, profitez-en aussi pour choisir l’option « via Wi-Fi uniquement » dans la section « Préférences de téléchargement ».
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