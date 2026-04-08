Vous aimez participer à l'amélioration de Google Maps ? L'application propose ce mois-ci plusieurs nouvelles fonctionnalités pour simplifier vos contributions.
2026 est l'année du changement pour Google Maps. L'outil de navigation a modifié son logo en reprenant les couleurs de l'IA Gemini, lancé de nouvelles options pour les véhicules électriques, facilité le partage de position pour les utilisateurs et boosté son interactivité avec le bouton « Ask Maps ».
Google Maps n'oublie pas non ses contributeurs, qui enrichissent régulièrement la plateforme : plusieurs nouveautés sont en cours de déploiement.
De nouvelles options pour améliorer les contributions
Google Maps compte plus de 500 millions de contributeurs. Afin de leur faciliter la vie, Google vient de déployer deux innovations. La première concerne les légendes : Gemini est désormais capable d'analyser les images versées par les contributeurs et de proposer des légendes (il est, bien sûr, possible dans un second temps de les éditer ou de les supprimer). Cette option, accessible dans un premier temps en langue anglaise sur iOS, sera prochainement élargie à d'autres pays ainsi qu'à Android.
L'autre nouveauté concerne la suggestion de photos et de vidéos dans l'onglet « Contribuer ». Les utilisateurs qui autorisent Google Maps à accéder aux médias de leur téléphone pourront voir leurs prises de vue récentes apparaître dans l'espace de contribution et les ajouter en un clic. La fonction, en cours de déploiement, sera disponible dans le monde entier en version iOS et Android.
Une meilleure reconnaissance des contributeurs à la clé
Afin d'encourager les contributeurs, Google a aussi décidé de booster leur visibilité et de valoriser leur participation. Les utilisateurs pourront désormais consulter les points qu'ils accumulent dans l'onglet « Contribuer » mais aussi avoir la satisfaction de voir leur niveau « Local Guide » mis en valeur dans leur compte : les plus actifs auront notamment droit à un joli profil doré. Google explique avoir également « mis à jour (les) badges de réussite pour que vous puissiez identifier en un coup d'œil votre expertise : chercheur d'informations chevronné, photographe confirmé ou novice prometteur. »
On le voit, Google choie ses contributeurs et souhaite plus que jamais leur simplifier la vie. La richesse et l'exhaustivité d'une application telle que Google Maps doit beaucoup à ces personnes qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour améliorer la plateforme, que ce soit en alimentant sa base de données photographiques, en partageant des conseils avisés ou en répondant à diverses questions. Alors que Google Maps est en pleine mutation, il est crucial de fidéliser ces utilisateurs.