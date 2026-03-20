Un bouton flottant repéré dans une version bêta de Google Maps va bientôt rendre le partage de position bien plus direct sur Android. Deux clics au lieu de cinq, et vos proches savent où vous êtes.
Combien de fois avez-vous ouvert WhatsApp ou Google Messages pour envoyer votre position, alors que Google Maps était déjà ouvert sur votre écran ? Presque tout le monde fait ça. Et pour cause, dans l'application de Google, pour trouver l'option de partage, il faut… un GPS. Il faut taper sur le petit point bleu qui matérialise votre emplacement, puis chercher les boutons « Partager cette position » ou « Partager ma position en temps réel ». Autant dire que la fonctionnalité existe, mais personne ne la voit.
Google, qui est en train de donner un coup de jeune à son application de guidage Maps travaille donc sur un raccourci. Un bouton d'action flottant apparaîtrait directement sur l'écran principal de Maps, sans passer par aucun menu. Son icône mêle un symbole de partage et une épingle de localisation, difficile donc de se tromper sur sa fonction. Il s'affiche quand vous zoomez sur votre position ou appuyez sur la boussole, puis disparaît dès que vous faites glisser la carte pour explorer les alentours.
Une fonction méconnue depuis huit ans
Google a introduit le partage de position en temps réel dans Maps en 2017. Depuis, vous pouvez envoyer votre localisation pour une durée précise, de une heure à vingt-quatre heures jusqu'à désactivation manuelle et ce, directement depuis l'application. Vos proches voient votre point se déplacer sur leur propre carte, en temps réel, avec le niveau de batterie de votre téléphone affiché en prime. Utile pour un trajet de nuit, un rendez-vous dans un endroit inconnu, ou simplement pour éviter le classique « t'es où ? » en boucle sur WhatsApp.
Pourtant, huit ans après son lancement, cette fonctionnalité reste massivement ignorée, tout simplement parce que l'entrée dans ce menu n'a jamais été évidente, et personne ne tombe dessus par hasard. Grâce à un bouton visible sur l'écran principal, le partage est quasiment instinctif, sans que Google n'ait touché à une seule ligne des fonctionnalités de partage elles-mêmes.
Le menu de navigation aussi change de forme
Dans la même version de test, le panneau affiché pendant la navigation, celui qu'on fait glisser vers le haut pour accéder aux options, passe d'une liste à une grille avec des icônes plus grandes et plus lisibles. S'y ajoutent deux réglages peu utilisés, l'affichage satellite et la couche trafic, pour alléger l'ensemble.
Attention cependant, l'option « Partager la progression du trajet » a disparu de cette nouvelle grille. C'est la fonction qui envoie votre heure d'arrivée estimée à un proche en temps réel, sans aucune manipulation supplémentaire. Google n'a pas encore tranché sur son emplacement dans la nouvelle architecture, signe que l'interface n'est pas finalisée.
Tout ça reste au stade du test, repéré dans la version 26.12.03 de l'application Android après analyse du code source. Google n'a rien dit concernant la date de mise en fonction, et ce type de découverte ne débouche pas toujours sur un lancement public tel quel.