Combien de fois avez-vous ouvert WhatsApp ou Google Messages pour envoyer votre position, alors que Google Maps était déjà ouvert sur votre écran ? Presque tout le monde fait ça. Et pour cause, dans l'application de Google, pour trouver l'option de partage, il faut… un GPS. Il faut taper sur le petit point bleu qui matérialise votre emplacement, puis chercher les boutons « Partager cette position » ou « Partager ma position en temps réel ». Autant dire que la fonctionnalité existe, mais personne ne la voit.

Google, qui est en train de donner un coup de jeune à son application de guidage Maps travaille donc sur un raccourci. Un bouton d'action flottant apparaîtrait directement sur l'écran principal de Maps, sans passer par aucun menu. Son icône mêle un symbole de partage et une épingle de localisation, difficile donc de se tromper sur sa fonction. Il s'affiche quand vous zoomez sur votre position ou appuyez sur la boussole, puis disparaît dès que vous faites glisser la carte pour explorer les alentours.