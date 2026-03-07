La géométrie de l'icône a fait l'objet de quelques ajustements pour l'occasion. L'anneau qui couronne l'épingle affiche désormais une épaisseur réduite, tandis que le cercle central gagne en surface. Cette redistribution des volumes donne au pictogramme une silhouette plus contemporaine.

Le changement majeur concerne la palette chromatique. Les quatre couleurs emblématiques de Google demeurent présentes, mais vous remarquerez que leur organisation abandonne dorénavant les divisions diagonales nettes visibles auparavant. Ce traitement en dégradé reprend directement les codes visuels de Gemini. L'épingle reste donc parfaitement identifiable, même si son nouveau look demandera quelques jours d'accoutumance aux habitués.