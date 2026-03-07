Google a discrètement modifié le logo de son application Maps. Un changement qui passera probablement inaperçu pour le commun des mortels, mais qui témoigne d'une volonté d'harmoniser l'identité visuelle de ses services.
Le changement arrive en douceur sur les smartphones. Depuis cette semaine, les utilisateurs Android et iOS voient apparaître une nouvelle icône pour l'application Google Maps qui conserve la forme de l'épingle tout en modifiant subtilement son apparence.
Google Maps adopte un nouveau logo inspiré des autres services Google
La géométrie de l'icône a fait l'objet de quelques ajustements pour l'occasion. L'anneau qui couronne l'épingle affiche désormais une épaisseur réduite, tandis que le cercle central gagne en surface. Cette redistribution des volumes donne au pictogramme une silhouette plus contemporaine.
Le changement majeur concerne la palette chromatique. Les quatre couleurs emblématiques de Google demeurent présentes, mais vous remarquerez que leur organisation abandonne dorénavant les divisions diagonales nettes visibles auparavant. Ce traitement en dégradé reprend directement les codes visuels de Gemini. L'épingle reste donc parfaitement identifiable, même si son nouveau look demandera quelques jours d'accoutumance aux habitués.
Sur Android, le changement s'opère avec la mouture 26.09.06.873668274. Les iPhone, quant à eux, reçoivent la mise à jour via la version 26.09.5. Google Maps rejoint ainsi Photos, Home, Search et Gemini. Tous ces services adoptent désormais la même identité visuelle dégradée, le géant américain harmonisant progressivement l'ensemble de ses applications.