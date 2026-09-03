Le vrai laboratoire des robots de guerre ne ressemble pas à un T-800 en treillis. Sur le front, en Ukraine, les progrès suivent deux voies distinctes, avec d'un côté des systèmes d'information comme Delta, qui automatisent la coordination du champ de bataille ; et de l'autre, des drones envoyés par milliers et des robots terrestres encore rudimentaires, souvent à roues ou à chenilles et pilotés à distance. L'armée mise en particulier sur des robots quadrupèdes qui, couplés aux drones aériens, lui ont permis, en avril dernier, de remporter une victoire sans un seul soldat au sol. Madyar, le fondateur du corps de drones ukrainien, les surnomme d'ailleurs « la peste noire du troisième millénaire ». Sur le terrain, l'armée a aussi remplacé une partie de ses fantassins par des tracteurs automatisés pour ravitailler la première ligne sous les bombardements.