Les vidéoprojecteurs ultra-courte focale ont beaucoup progressé ces dernières années sur la luminosité, le HDR ou encore la colorimétrie. Le 120 Hz en 4K, en revanche, reste encore nettement moins répandu que sur les téléviseurs.



XGIMI veut désormais réduire cet écart avec les AURA 3 Pro et AURA 3 Max, dont la commercialisation internationale se précise. La marque présente cette nouvelle série comme les premiers vidéoprojecteurs ultra-courte focale 4K 120 Hz au monde. Une revendication qu’il faut toutefois nuancer puisque l’Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970, annoncé en mars 2026 et déjà commercialisé, est lui aussi capable d’afficher une image 4K à 120 Hz. Les deux appareils reposent toutefois sur des technologies de projection différentes : l’Epson utilise une architecture 3LCD, tandis que les AURA 3 de XGIMI s’appuient sur une solution DLP. En clair, dans le cas de XGIMI, le passage à la 4K 120 Hz implique une architecture DLP à double contrôleurs DLPC, là où Epson atteint ce même objectif avec sa technologie 3LCD et son propre système de déplacement de pixels.