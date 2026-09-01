Déjà aperçue en Chine avec l’AURA 3 Max, la nouvelle série prépare désormais son lancement international avec deux modèles : les AURA 3 Pro et Max. XGIMI en profite surtout pour faire passer ses vidéoprojecteurs ultra-courte focale à la 4K jusqu’à 120 Hz, avec VRR, ALLM et Dolby Vision Gaming.
Les vidéoprojecteurs ultra-courte focale ont beaucoup progressé ces dernières années sur la luminosité, le HDR ou encore la colorimétrie. Le 120 Hz en 4K, en revanche, reste encore nettement moins répandu que sur les téléviseurs.
XGIMI veut désormais réduire cet écart avec les AURA 3 Pro et AURA 3 Max, dont la commercialisation internationale se précise. La marque présente cette nouvelle série comme les premiers vidéoprojecteurs ultra-courte focale 4K 120 Hz au monde. Une revendication qu’il faut toutefois nuancer puisque l’Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970, annoncé en mars 2026 et déjà commercialisé, est lui aussi capable d’afficher une image 4K à 120 Hz. Les deux appareils reposent toutefois sur des technologies de projection différentes : l’Epson utilise une architecture 3LCD, tandis que les AURA 3 de XGIMI s’appuient sur une solution DLP. En clair, dans le cas de XGIMI, le passage à la 4K 120 Hz implique une architecture DLP à double contrôleurs DLPC, là où Epson atteint ce même objectif avec sa technologie 3LCD et son propre système de déplacement de pixels.
Le 120 Hz s’accompagne d’un vrai arsenal gaming
C’est clairement la nouveauté la plus intéressante de cette génération. XGIMI veut réduire l’écart qui subsiste encore entre les Laser TV et les téléviseurs les mieux équipés pour le gaming, avec une architecture permettant de traiter la 4K UHD à 120 Hz via une source HDMI compatible.
Le constructeur accompagne cette fréquence de plusieurs fonctions que devraient apprécier les joueurs : VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium et Dolby Vision Gaming. Il annonce également une latence pouvant descendre jusqu’à 1 ms. Il convient toutefois de parler ici de restitution d’un signal 4K 120 Hz, et non d’une matrice DLP native 3 840 x 2 160 pixels. Comme beaucoup de vidéoprojecteurs 4K de ce type, l’AURA 3 s’appuie sur une matrice DLP et donc sur une wobulation pour créer une image en 4K UHD.
- Design soigné et élégant
- Connectique généreuse
- Très bon rendu HDR dans nos conditions de test
Le positionnement est néanmoins clair : XGIMI ne veut plus seulement que son Laser TV remplace un téléviseur pour regarder des films. La marque souhaite aussi qu’il puisse accompagner une PlayStation 5, une Xbox Series ou un PC gaming sans devoir renoncer au 120 Hz.
Avec un rapport de projection de 0,163:1, XGIMI permet à ses projecteurs de diffuser une image de 120 pouces à seulement quelques dizaines de centimètres du mur, et de pousser jusqu’à 200 pouces pour ceux qui veulent profiter d'une image vraiment XXL.
XGIMI transpose aussi son travail sur le contraste
Le gaming n’est pas la seule évolution. Les AURA 3 récupèrent également une partie des travaux optiques que XGIMI a développés ces derniers mois sur ses vidéoprojecteurs home cinéma, on pense bien sûr au Titan Noir et Titan Noir Max. La marque met notamment en avant son système Dynamic Dual Iris, composé de deux iris chargés d’ajuster le flux lumineux afin d’améliorer les noirs, les hautes lumières et le contraste.
Sur l’AURA 3 Max, XGIMI revendique ainsi un contraste de 8 000:1, élevé pour un vidéoprojecteur DLP ultra-courte focale, associé à une source triple laser RGB.
Le reste de la fiche technique est au diapason du positionnement haut de gamme. La série prend en charge Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced et le mode Filmmaker, tandis que Google TV est directement intégré. Côté son, XGIMI s’appuie sur un système Harman Kardon de 80 W compatible Dolby Atmos.
La commercialisation suivra elle aussi une méthode déjà employée par XGIMI. Comme pour les Titan Noir, la marque passera par Kickstarter : un dépôt de 50 dollars peut actuellement être versé pour bénéficier de 200 dollars de réduction au lancement de la campagne, prévu le 20 octobre.
Kickstarter tient ici davantage lieu de rampe de lancement commerciale que de financement d’un projet encore à concrétiser, une pratique que XGIMI a déjà adoptée pour plusieurs de ses produits. Elle n’en conserve pas moins les particularités propres au financement participatif, notamment en matière de garanties et de protection du consommateur, que nous avions détaillées dans un précédent article.
Avec les AURA 3, XGIMI poursuit donc la montée en gamme amorcée ces derniers mois, mais avec une nouveauté particulièrement intéressante pour cette famille d'UST : la 4K à 120 Hz et tout l’arsenal gaming qui l’accompagne.
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