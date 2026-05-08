Qesaco

Etonnant que l’on continue à s’extasier sur ce type de projecteur alors qu’en 2020, pendant le COVID, j’ai acheté en import un projecteur ultra courte focale 4K 1000 euros + une la toile technique indispensable …

A cette époque, en France, les modèles rares étaient proposés à plus de 3000 euros

En Chine, ces appareils sont très courants depuis longtemps, ils les appellent des TV laser d’ailleurs …