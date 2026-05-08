XGIMI n'a visiblement pas terminé son offensive sur le marché du très grand format. Lors d'un événement officiel en Chine, la marque a dévoilé en une seule soirée pas moins de quatre nouveaux produits : le X50 Ultra, la série RS30, le Mira 4K et l'Aura 3. Parmi eux, c'est l'Aura 3 Max qui retient particulièrement l'attention, en tant que vidéoprojecteur laser 4K à ultra courte focale clairement positionné sur le segment premium.
Cette fois, il ne s'agit plus seulement de proposer un projecteur compact capable de remplacer ponctuellement un téléviseur. L'Aura 3 Max s'inscrit davantage dans l'univers du Laser TV, avec une approche pensée pour le salon, un écran de grande taille et une installation simplifiée. Sa présence sur la boutique officielle chinoise de XGIMI confirme que le produit est bien dans les tuyaux, même si sa commercialisation n'a pas encore débuté.
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Le pinacle de l'UST chez XGIMI
Là où les Mira 4K et Mira 4K Pro semblent vouloir démocratiser l'ultra courte focale avec une proposition plus accessible et lifestyle, le Mira 4K Pro affichant notamment une image de 100 pouces avec seulement 19,3 cm de recul, l'Aura 3 Max joue une autre partition.
Ce nouveau modèle mise sur un ratio de projection de 0,16:1, ce qui lui permet d'afficher une image de 100 pouces depuis environ 12,8 cm du mur. C'est précisément l'un des grands intérêts de ce format : profiter d'une très grande image sans transformer son salon en salle dédiée. D'un point de vue technique, l'Aura 3 Max embarque le même moteur optique X-Vision Bionic que la série X50 Ultra, pièce maîtresse du récent évènement qui intègre cinq composants hardware coordonnés pour s'attaquer au dernier maillon faible de la projection : le contraste. C'est une filiation directe entre le fleuron de la gamme longue focale et ce Laser TV UST premium.
Sur le papier, les caractéristiques annoncées vont dans ce sens, avec un contraste natif de 10 000:1, une couverture de 99 % du BT.2020, un pic lumineux évoqué à 1 000 nits et un système audio signé Harman Kardon. Des promesses séduisantes, mais à manier avec prudence.
Une arrivée prochaine en France ?
Reste désormais à connaître les deux informations les plus importantes : son prix réel et son éventuelle arrivée hors de Chine. Pour l'heure, l'Aura 3 Max demeure un produit d'attente, manifestement réservé au marché chinois. XGIMI n'a pas encore confirmé si, ni quand, l'Aura 3 Max serait commercialisé dans d'autres marchés. Cette nouvelle référence confirme néanmoins la stratégie du constructeur. Après les RS30, attendus à l'international sous la dénomination Horizon 30, davantage tournés vers le home cinéma longue focale, et les Mira 4K, plus accessibles, XGIMI semble vouloir couvrir tout le spectre du très grand format. L'Aura 3 Max viendrait ainsi coiffer l'offre UST de la marque avec une proposition plus intégrée, plus ambitieuse et plus proche du concept de Laser TV premium. Pour l'Europe, il faudra encore patienter.