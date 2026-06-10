La campagne de financement participatif lancée en avril 2026 s'est imposée comme la plus financée de l'année sur la plateforme, portée par près de 6 000 contributeurs à travers le monde.
La marque chinoise XGIMI, spécialisée dans les vidéoprojecteurs connectés, a annoncé le 10 juin 2026 la clôture de sa campagne Kickstarter consacrée à la série Titan Noir. Au total, plus de 18,8 millions de dollars ont été collectés auprès de 5 900 contributeurs, ce qui en fait, selon l'entreprise, la campagne la plus financée sur la plateforme en 2026.
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Une image de qualité cinéma, à la maison
Lancée en avril dernier, la campagne visait à financer une nouvelle gamme de projecteurs 4K positionnés sur le segment haut de gamme du home cinéma. L'engouement a été rapide, et les sommes récoltées ont largement dépassé les objectifs initiaux.
La série Titan Noir repose sur la technologie propriétaire de Xgimi baptisée Dual Intelligent Iris. Elle affiche un taux de contraste natif annoncé à 10 000:1 et une luminosité pouvant atteindre 7 000 lumens ISO selon les modèles. Nous l'avions vu en action, l'image est d'une qualité assez saisissante. La précision colorimétrique est indiquée à Delta E inférieur à 0,8, avec une couverture de 110 % de l'espace colorimétrique BT.2020. La gamme prend également en charge des taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz, une caractéristique généralement recherchée par les joueurs.
Apollo Zhong, fondateur et PDG de Xgimi, a commenté les résultats de la campagne dans un communiqué :
Ce succès témoigne de l'enthousiasme de notre communauté internationale et renforce notre engagement à repousser les limites du divertissement à domicile.
Des précommandes ouvertes jusqu'au 16 juin
À la suite de la campagne, Xgimi a mis en place une période de précommande tardive, accessible du 9 au 16 juin 2026, destinée aux personnes n'ayant pas participé à la campagne initiale. Les tarifs proposés durant cette période sont les suivants :
- Titan Noir Max : 5 999 dollars
- Titan Noir Pro : 2 999 dollars
- Titan Noir : 2 699 dollars
Le modèle Titan Noir Max ne sera pas distribué en dehors de Kickstarter et de cette phase de précommande tardive. Il ne sera donc pas proposé dans les circuits de vente classiques, en ligne ou en magasin. Côté garantie, si Xgimi n'a aucune obligation légale en passant via Kickstarter, la plateforme semble jouer le jeu en proposant une garantie de deux ans, similaire à ce que l'on peut avoir dans le commerce.
Les deux autres modèles seront commercialisés plus largement par la suite, aux tarifs suivants sur le site officiel de Xgimi : 4 499 euros pour le Titan Noir Pro à partir de juillet, et 3 499 euros pour le Titan Noir à partir d'août.
Les contributeurs ayant participé à la campagne Kickstarter devraient quant à eux commencer à recevoir leurs commandes d'ici la fin du mois de juin.