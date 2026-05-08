Kickstarter n'est ni un piège à éviter par principe, ni une boutique en ligne avec des remises supplémentaires. C'est un entre-deux parfois très intéressant, mais qui demande de regarder bien au-delà du prix barré et de la fiche produit.



Les garanties existent, le SAV aussi, et certaines marques (notamment celles qui utilisent Kickstarter comme une rampe de lancement commerciale plutôt que pour financer un prototype incertain) jouent clairement le jeu. Mais l'ensemble repose davantage sur la confiance accordée au fabricant que sur les protections automatiques d'un achat classique.



Avant de contribuer, ce n'est donc pas seulement le produit qu'il faut évaluer, mais tout ce qui l'entoure, notamment la solidité de la marque, son historique de campagnes livrées, la clarté des conditions de garantie et la réalité du SAV accessible depuis la France.