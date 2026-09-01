Ça ne sera plus "Good Morning", mais "Good Bye", enfin presque. Tim Cook cède sa place de CEO d'une des entreprises à la valorisation boursière les plus élevées du monde à John Ternus. Tim Cook reste tout de même dans l'équipe dirigeante de l'entreprise californienne, et s'occupera notamment des négociations avec les chefs d'États. C'est l'occasion de revenir sur sa carrière chez Apple, avec ses succès, mais aussi ses échecs.

Par-delà les belles promesses, certaines ne se sont pas toujours montrées fructueuses. Cependant, certains chiffres donnent le vertige et témoignent de la réussite commerciale qu'il a su opérer pour l'entreprise qui fête cette année ses 50 ans. Si nous n'évoquerons pas le Air Power, les succès ont pour la plupart gommé les échecs, mais pas tous.