Huit cœurs CPU, quatre cœurs graphiques : une puce taillée dans le vif

Le code a de quoi dérouter le profane, alors traduisons. La configuration évoquée alignerait 4 cœurs performance, aucun cœur efficience, 4 cœurs basse consommation et 4 cœurs graphiques Xe3, soit 8 cœurs CPU au total. Cette architecture correspond à celle des Core Ultra 5 325 et 335 ou des Core Ultra 7 355 et 365, les Panther Lake d'entrée de gamme déjà commercialisées sur PC portables. L'équivalent, pour une puce, d'une berline dont on conserverait le châssis en troquant le V8 contre un quatre cylindres.

Rappel salvateur pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton : les Arc G3 et G3 Extreme officialisées au Computex embarquent 14 cœurs CPU, accompagnés de 10 ou 12 cœurs graphiques Xe3. De quoi inquiéter, sur le papier, les Ryzen Z2 d'AMD. La puce fuitée jouerait dans une tout autre catégorie, avec un tiers des cœurs graphiques de la version Extreme. Précisons l'essentiel : Intel n'a rien confirmé, le message tient en une ligne, et l'existence même de cette déclinaison reste au stade de la rumeur.

Le nerf de la guerre reste le prix, et pas seulement celui de la puce

Pourquoi descendre en gamme maintenant ? La réponse tient sur une étiquette. La première console équipée du G3 Extreme, la MSI Claw 8 EX AI+ (attention à la crampe à la langue si vous essayez de tout prononcer), est apparue chez MSI et ses revendeurs à 1 799 euros, un tarif qui la réserve aux clients très patients avec leur banquier. Les machines bâties sur ces puces dépassent allègrement les 1 000 euros, pendant que le milieu de gamme reste solidement occupé par AMD et ses Ryzen Z Extreme. Une Panther Lake allégée permettrait à Intel d'exister ailleurs que dans la vitrine des objets de luxe.

Resterait à savoir ce que valent 4 cœurs Xe3 en jeu. Sur le papier, la coupe est franche (les deux tiers du GPU de la version Extreme passent à la trappe), ce qui orienterait ces futures consoles vers du 1080p raisonnable (voire du 900p), épaulé selon toute vraisemblance par la mise à l'échelle XeSS pour tenir la cadence. Du solide pour jouer, rien pour parader.

Le dernier obstacle échappe complètement à Intel. La mémoire vive, dont les prix ont plus que quadruplé en un an sur certains kits, et le stockage restent le principal moteur de la hausse des prix de ces machines. Autrement dit, le fondeur peut dessiner la puce la plus raisonnable du monde, l'addition, elle, se joue ailleurs.

Pour qui guette une portable sérieuse sans y sacrifier un SMIC, le marché n'est pas au meilleur de sa forme et ne bougera pas de si tôt. Si le Steam Deck subit aussi de plein fouet la crise en cours, d'autres alternatives comme la Xbox Ally ou la Legion Go S ont le mérite de proposer de belles prestations pour un prix (encore) raisonnable.