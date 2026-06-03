Pas plus tard qu'hier, Intel a profité de l'ouverture du Computex 2026 de Taipei pour faire le point sur la sortie de ses nouvelles puces dédiées aux portables, aux consoles en particulier.

Les Arc G3 et Arc G3 Extreme semblent avoir bien des atouts à faire valoir avec une puissance CPU tout à fait remarquable, un NPU très correct et, surtout, une solution graphique musclée. Selon la version de la puce, cette dernière est baptisée Arc B370 ou Arc B390 avec pour principale différence le nombre de cœurs Xe intégrés.