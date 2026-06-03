Attraction du Computex 2026 avec sa puce Arc G3 Extreme semble devoir être vendue à un prix « défiant toute concurrence ». Dans le mauvais sens.
L'arrivée des puces Panther Lake avec solution graphique Arc B370/B390 doit révolutionner le monde des consoles portables et briser l'hégémonie d'AMD en la matière. Problème, les premières indications tarifaires sont de nature à faire fuir les clients potentiels.
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Avec l'Arc G3 Extreme, Intel bouscule AMD
Pas plus tard qu'hier, Intel a profité de l'ouverture du Computex 2026 de Taipei pour faire le point sur la sortie de ses nouvelles puces dédiées aux portables, aux consoles en particulier.
Les Arc G3 et Arc G3 Extreme semblent avoir bien des atouts à faire valoir avec une puissance CPU tout à fait remarquable, un NPU très correct et, surtout, une solution graphique musclée. Selon la version de la puce, cette dernière est baptisée Arc B370 ou Arc B390 avec pour principale différence le nombre de cœurs Xe intégrés.
Ainsi, alors que l'Arc B370 doit se contenter de 10 cœurs Xe à une fréquence maximale de 2,2 GHz et un total de 90 PTOPS, l'Arc B390 va un cran plus loin : 12 cœurs Xe, une fréquence maximale de 2,3 GHz pour une puissance estimée à 113 PTOPS par Intel. Deux salles, deux ambiances pour les intégrateurs qui auront donc le choix des armes.
MSI à nouveau partenaire privilégié
Comme ce fut le cas par le passé, MSI est déjà sur les rangs. Celui qui aura été le premier partenaire d'Intel sur les consoles portables a profité du Computex pour faire le show avec la Claw 8 EX AI+.
Il s'agit sans surprise de la première console « à embarquer un processeur Intel Arc G3 Extreme » présenté comme « une puce spécialement optimisée pour le gaming mobile » par MSI. La marque souligne sa capacité à « faire tourner des jeux AAA en déplacement tout en préservant l'autonomie de la batterie ». On ne demande qu'à y croire !
Côté spécifications, MSI précise que sa nouvelle console embarque une dalle à taux de rafraîchissement variable (VRR) de 8 pouces de diagonale capable d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. En revanche, si l'écran est logiquement tactile, il ne s'agit « que » d'une dalle IPS. L'OLED ne s'est pas encore frayé un chemin chez MSI.
La Claw 8 EX AI+ s'expose lors du Computex 2026. ©MSI
La marque évoque aussi l'intégration de deux haut-parleurs d'une puissance de 2 watts, de gâchettes à effet Hall, d'éclairage RVB, d'un lecteur d'empreinte digitale, de deux boutons M1/M2 au dos de la machine, d'un capteur de mouvements sur 6 axes et de deux ports USB-C Thunderbolt 4 dotés de la technologie DisplayPort et du Power Delivery 3.0.
Une première fuite tarifaire délirante !
Sur le papier, la Claw 8 EX AI+ est une machine redoutable que l'on espère bientôt être en mesure de tester afin de vérifier ses performances et, surtout, l'autonomie exceptionnelle promise par Intel.
Il y a toutefois un mais et il est colossal. En effet, même si la console n'est pas encore en vente, la chaîne Best Buy a laissé fuiter une fiche produit avec une indication de prix. Alors, bien sûr, il convient de rester prudent. Ce genre de fuites arrive régulièrement et les prix qui y sont mentionnés peuvent être très différents de ce que l'on trouve au moment du lancement réel.
Dans le cas de la MSI Claw 8 EX AI+, on l'espère vivement car Best Buy a mis en ligne une fiche avec un tarif de 1 699 dollars ! Autant dire qu'à ce niveau de prix, ils ne sont pas près d'en vendre beaucoup ! De plus, il est bon de noter que MSI ne semble pas avoir – pour le moment – de version Arc G3 de sa console. Seule la version Arc G3 Extreme est annoncée.