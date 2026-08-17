Pendant longtemps, le constat était assez simple : l’OLED dominait sur les noirs, le contraste et le temps de réponse, mais devait encore s’incliner face aux meilleurs écrans MiniLED lorsqu’il s’agissait de produire beaucoup de lumière sur une grande partie de l’image. Une faiblesse que les dernières générations de dalles commencent sérieusement à corriger.
La nouvelle certification DisplayHDR True Black 1400 de VESA en est probablement l’un des signes les plus révélateurs. Derrière les 1 400 cd/m² mis en avant dans son nom, le nouveau niveau impose aussi une luminosité de 700 cd/m² en plein écran. Un seuil qui est loin d’être anodin pour l’OLED, dont la luminosité en plein écran a historiquement toujours été parmi les points faibles.
DisplayHDR True Black 1400, c’est quoi exactement ?
La VESA a officialisé DisplayHDR True Black 1400 début juillet 2026. Il s’agit désormais du niveau le plus exigeant de sa certification DisplayHDR True Black, spécifiquement pensée pour les technologies autoémissives comme l’OLED.
Pour décrocher ce badge, un écran doit notamment atteindre 1 400 cd/m² sur une fenêtre centrale représentant 8 % de la surface de l’écran, tout en maintenant un niveau de noir extrêmement bas, inférieur ou égal à 0,0005 cd/m² dans les conditions prévues par le protocole. La certification s’appuie sur DisplayHDR CTS 1.2, qui ne se contente pas de mesurer un pic lumineux. Précision des couleurs, comportement dans les scènes sombres, niveau de noir ou encore performances lumineuses sur de grandes surfaces font également partie des critères évalués.
|Certification
|Pic lumineux
|Plein écran – flash
|Plein écran – soutenu
|Niveau de noir
|DisplayHDR True Black 400
|400 cd/m²
|250 cd/m²
|250 cd/m²
|≤ 0,0005 cd/m²
|DisplayHDR True Black 500
|500 cd/m²
|300 cd/m²
|300 cd/m²
|≤ 0,0005 cd/m²
|DisplayHDR True Black 600
|600 cd/m²
|350 cd/m²
|350 cd/m²
|≤ 0,0005 cd/m²
|DisplayHDR True Black 1000
|1 000 cd/m²
|500 cd/m²
|500 cd/m²
|≤ 0,0005 cd/m²
|DisplayHDR True Black 1400
|1 400 cd/m²
|700 cd/m²
|700 cd/m²
|≤ 0,0005 cd/m²
Le nouveau palier augmente sensiblement les exigences en matière de luminosité. Là où DisplayHDR True Black 1000 imposait 500 cd/m² en plein écran, True Black 1400 porte ce seuil à 700 cd/m², soit une progression de 40 %. Le pic lumineux progresse lui aussi de 40 %, de 1 000 à 1 400 cd/m². La différence se joue donc moins dans l’ampleur de la progression que dans la difficulté à maintenir davantage de lumière sur une grande partie de l’image.
Il faut par ailleurs éviter de confondre DisplayHDR True Black 1400 avec DisplayHDR 1400. Malgré un chiffre identique dans leur nom, les deux certifications n’imposent pas les mêmes critères de luminance et de niveau de noir. Cette distinction devient particulièrement importante lorsqu’on s’intéresse à la luminosité soutenue.
Pourquoi les 700 cd/m² en plein écran comptent autant
Le chiffre de 1 400 cd/m² attire naturellement l’attention, mais il ne raconte qu’une partie de l’histoire. Produire un pic lumineux très élevé sur une petite zone est un exercice que l’OLED maîtrise de mieux en mieux. Les difficultés deviennent plus importantes lorsque la proportion d’éléments lumineux augmente. C’est là qu’intervient notamment l’ABL, ou Automatic Brightness Limiter, un mécanisme qui réduit la luminosité lorsque de grandes zones claires occupent l’écran afin de contenir la consommation et l’échauffement de la dalle.
Les 700 cd/m² en plein écran exigés par True Black 1400 sont donc particulièrement significatifs. Et ce chiffre est plus intéressant encore lorsqu’on regarde dans le détail le protocole de la VESA : il ne correspond pas simplement à un bref flash lumineux sur l’ensemble de la dalle.
DisplayHDR CTS 1.2 distingue en effet un test plein écran « flash », représentatif d’un événement lumineux très bref, et un test longue durée destiné à mesurer la luminance que l’écran peut maintenir. Pour True Black 1400, le seuil reste fixé à 700 cd/m² dans les deux situations.
Autrement dit, un écran certifié True Black 1400 doit être capable de tenir 700 cd/m² sur toute sa surface dans la durée, et pas seulement de les atteindre pendant quelques instants. À titre de comparaison, la certification DisplayHDR 1400 classique distingue beaucoup plus nettement les deux exercices : elle impose 1 400 cd/m² lors du test flash plein écran, mais 900 cd/m² lors du test longue durée. True Black 1400 adopte pour sa part le même seuil de 700 cd/m² dans les deux cas.
Voilà qui donne une autre dimension à cette certification. Certaines scènes HDR comportent de larges zones très lumineuses (ciel, neige, désert, effets de lumière ou environnements fortement exposés) qui mettent davantage à l’épreuve la capacité d’un OLED à conserver son éclat. C’est précisément dans ces situations que l’écart entre un pic impressionnant sur une petite fenêtre et une forte luminosité soutenue sur une grande partie de l’image devient visible.
Les 700 cd/m² soutenus donnent donc une indication plus concrète de la capacité de la dalle à préserver l’impact du HDR lorsque l’image entière devient lumineuse, là où l’ABL peut davantage limiter les OLED moins performants.
Tandem OLED : pourquoi ces niveaux deviennent possibles
Cette nouvelle certification n’arrive pas par hasard. Les fabricants de dalles travaillent depuis plusieurs années à améliorer l’efficacité lumineuse de l’OLED, notamment grâce aux architectures dites Tandem OLED.
Le principe consiste à empiler plusieurs structures émissives plutôt que de s’appuyer sur une seule couche. Les différentes couches peuvent ainsi partager l’effort nécessaire pour produire la lumière. À niveau de luminosité équivalent, chacune est moins sollicitée ; à puissance comparable, le système peut au contraire produire davantage de lumière.
Samsung Display utilise désormais cette approche sur certaines de ses nouvelles dalles destinées aux ordinateurs portables. Le fabricant revendique jusqu’à 1 600 cd/m² de luminosité maximale pour son nouveau Tandem OLED (voir notre article ci-dessous), contre 1 100 cd/m² pour une dalle simple couche prise comme référence.
Ce chiffre ne doit toutefois pas être comparé directement aux 1 400 cd/m² exigés par True Black 1400, mesurés sur une fenêtre centrale de 8 %. Samsung communique ici une valeur maximale obtenue dans ses propres conditions de mesure, qui ne correspondent pas nécessairement au protocole utilisé par la VESA.
Le constructeur affirme également que cette architecture peut offrir environ deux fois la durée de vie d’un OLED simple couche dans des conditions typiques d’utilisation sur ordinateur portable. Une revendication qu’il faudra naturellement juger sur la durée, mais qui montre que les progrès recherchés ne concernent pas seulement la luminosité.
Des premiers PC aux futurs moniteurs, l’industrie est déjà en mouvement
True Black 1400 n’est pas seulement un objectif fixé pour les prochaines années. Les premiers produits compatibles commencent déjà à apparaître.
Lenovo a obtenu la certification pour son Yoga Pro 9i Aura Edition, équipé d’un écran Tandem OLED de 16 pouces commercialisé sous l’appellation PureSight Pro. La dalle affiche une définition 3,2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un positionnement qui vise autant la création que les usages multimédias haut de gamme. Samsung Display indique également fournir ses nouvelles dalles à ASUS, Dell et MSI, avec de nouveaux appareils attendus entre le second semestre 2026 et 2027.
Mais Samsung n’est pas seul à pousser l’OLED vers des niveaux de luminosité plus élevés. LG Display suit le même mouvement avec sa propre approche Tandem WOLED. Au final, chez LG comme chez Samsung, la luminosité est devenue l’un des principaux axes de progression de l’OLED, comme nous le constatons régulièrement lors de nos tests de téléviseurs OLED.
Deux architectures différentes, chez Samsung Display et LG Display, poursuivent finalement le même objectif : réduire l’un des derniers écarts qui séparent encore l’OLED des meilleurs écrans MiniLED.
Le MiniLED perd-il son principal avantage ?
Pas si vite ! True Black 1400 permet surtout à l’OLED de réduire l’écart sur un domaine où il était historiquement moins à l’aise. Cela ne signifie pas que le MiniLED perd son avantage. Les meilleurs écrans MiniLED peuvent toujours atteindre des niveaux de luminosité très élevés, y compris sur de grandes surfaces. Ils ne sont par ailleurs pas exposés aux mêmes problématiques de vieillissement des matériaux organiques ou de marquage permanent.
En contrepartie, leur rétroéclairage reste divisé en zones. Même avec plusieurs milliers d’entre elles, une petite source lumineuse entourée de noir peut générer du blooming, là où chaque pixel OLED produit sa propre lumière et peut s’éteindre individuellement.
Avec True Black 1400, le compromis devient néanmoins moins évident. Si une dalle OLED peut réellement conjuguer noir quasi absolu, forte luminosité ponctuelle et 700 cd/m² et plus sur toute sa surface, l’un des arguments traditionnels en faveur du MiniLED perd une partie de son poids.
Ce que True Black 1400 annonce pour les futurs écrans gaming
Pour les moniteurs gaming, l’enjeu est important d'autant que ce marché a explosé ces dernières années. La course à l’OLED s’est beaucoup jouée autour de la définition et du taux de rafraîchissement : 4K à haute fréquence, QHD dépassant désormais les 500 Hz, sans oublier les écrans Dual Mode permettant de privilégier alternativement définition ou fluidité. La luminosité constitue désormais un autre terrain de progression majeur.
True Black 1400 ne garantit pas à lui seul que tous les futurs OLED feront disparaître les compromis actuels. Il montre néanmoins que les critères autrefois considérés comme les limites naturelles de la technologie évoluent rapidement. La certification est finalement plus intéressante pour ce qu’elle révèle que pour son simple chiffre : l’OLED ne cherche plus seulement à battre ses propres records de luminosité en pic, il commence aussi à mieux tenir cette luminosité lorsque l’image entière lui en demande davantage.
Et si les prochaines générations de moniteurs parviennent à conjuguer ces performances avec des prix raisonnables, une bonne longévité et une consommation maîtrisée, le traditionnel choix entre « contraste de l’OLED » et « luminosité du MiniLED » pourrait devenir beaucoup moins évident.
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