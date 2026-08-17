Pour les moniteurs gaming, l’enjeu est important d'autant que ce marché a explosé ces dernières années. La course à l’OLED s’est beaucoup jouée autour de la définition et du taux de rafraîchissement : 4K à haute fréquence, QHD dépassant désormais les 500 Hz, sans oublier les écrans Dual Mode permettant de privilégier alternativement définition ou fluidité. La luminosité constitue désormais un autre terrain de progression majeur.



True Black 1400 ne garantit pas à lui seul que tous les futurs OLED feront disparaître les compromis actuels. Il montre néanmoins que les critères autrefois considérés comme les limites naturelles de la technologie évoluent rapidement. La certification est finalement plus intéressante pour ce qu’elle révèle que pour son simple chiffre : l’OLED ne cherche plus seulement à battre ses propres records de luminosité en pic, il commence aussi à mieux tenir cette luminosité lorsque l’image entière lui en demande davantage.