Samsung Display a dévoilé cette semaine son tout premier écran Tandem-OLED compatible avec le nouveau standard VESA DisplayHDR True Black 1400. Attendue sur la fine fleur des PC portables de 2027, cette dalle est conçue pour atteindre une luminance maximale de 1600 cd/m².
Le plus grand défaut des dalles OLED de nos PC portables actuels, à savoir leur luminance relativement modérée, sera bientôt de l'histoire ancienne -- du moins sur le haut de gamme. Samsung Display a en effet dévoilé sa première dalle Tandem-OLED compatible avec le nouveau standard VESA DisplayHDR True Black 1400, lui-même dévoilé le 8 juillet dernier. Cet écran de nouvelle génération est conçu pour atteindre une luminance maximale de 1600 cd/m².
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L'OLED passe un nouveau cap sur laptop
Comme le précise VideoCardz, le constructeur chinois Lenovo (dont nous vous parlions récemment pour un autre écran novateur) a dégainé le premier en dévoilant un modèle équipé de cette nouvelle dalle Tandem-OLED signée Samsung Display : le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11, qui s'appuie sur une dalle 3,2K de 16 pouces. On apprend néanmoins que Lenovo n'est pas seul en lice. ASUS, Dell et MSI travaillent également sur des modèles de leur cru équipés de cette même dalle.
Dans le détail, cet écran reprend le concept de la technologie Tandem-OLED, qui consiste à superposer deux couches émettrices organiques, l'une sur l'autre, de manière à accroître sensiblement la luminance. Samsung explique que cette nouvelle dalle a par ailleurs une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle d'un écran OLED classique, du moins dans des conditions de luminosité « typiques » pour un ordinateur portable, tempère la marque.
ASUS, Dell et MSI également dans les starting blocks
Samsung a également indiqué avoir développé de nouveaux matériaux organiques destinés à améliorer le rendement lumineux et la stabilité de ce nouvel écran, mais n'a pas encore donné de détails concernant sa consommation. Un élément pourtant attendu au tournant sur PC portables.
Pour contexte, le nouveau standard DisplayHDR True Black 1400 concerne les dalles capables de maintenir un pic de luminance de 1 400 cd/m² minimum, d'afficher au moins 700 cd/m² de luminosité sur l'ensemble de leur surface, et de tomber à 0,0005 cd/m² (ou moins) pour l'affichage des noirs.