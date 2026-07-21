Comme le précise VideoCardz, le constructeur chinois Lenovo (dont nous vous parlions récemment pour un autre écran novateur) a dégainé le premier en dévoilant un modèle équipé de cette nouvelle dalle Tandem-OLED signée Samsung Display : le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11, qui s'appuie sur une dalle 3,2K de 16 pouces. On apprend néanmoins que Lenovo n'est pas seul en lice. ASUS, Dell et MSI travaillent également sur des modèles de leur cru équipés de cette même dalle.

Dans le détail, cet écran reprend le concept de la technologie Tandem-OLED, qui consiste à superposer deux couches émettrices organiques, l'une sur l'autre, de manière à accroître sensiblement la luminance. Samsung explique que cette nouvelle dalle a par ailleurs une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle d'un écran OLED classique, du moins dans des conditions de luminosité « typiques » pour un ordinateur portable, tempère la marque.