La Maison Blanche a signé, jeudi, un mémorandum sur le CVN-81, le futur USS Doris Miller, quatrième porte-avions de la classe Ford. Le texte demande le remplacement des catapultes électromagnétiques EMALS par des catapultes à vapeur, et des ascenseurs à munitions hydrauliques plutôt qu’électriques. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth dispose de soixante jours pour présenter un calendrier et une estimation des moyens nécessaires. Les trois porte-avions de la classe Ford déjà en service ou en construction, l’USS Gerald Ford, l'USS John F. Kennedy et l'USS Enterprise, conservent en revanche leurs catapultes électromagnétiques.

Donald Trump avait déjà exprimé cette préférence en octobre 2025, à bord de l'USS George Washington, lors d’une visite au Japon. « Ils dépensent des milliards à construire de l'électrique débile, avait-il lancé. Le problème, c'est que quand ça tombe en panne, il faut faire venir en avion les gens les plus brillants du MIT. La vapeur, eux disent qu'on peut la réparer au marteau et au chalumeau ».

Entre novembre 2019 et septembre 2020, les catapultes de l'USS Gerald Ford avaient effectivement connu une panne tous les 181 lancements, loin de l’objectif fixé à plus de 4 000 lancements sans incident. Mais un essai mené en février sur ce même porte-avions a dépassé le rythme de sorties des porte-avions de la classe Nimitz, à catapultes vapeur, sans que la marine américaine en publie le détail.

L'’industriel américain General Atomics, qui fabrique les catapultes du Doris Miller dans le cadre d’un contrat d’environ 1,04 milliard d’euros, a mis en garde contre les conséquences du changement : la production est déjà réalisée à près de 50 %, ce qui ferait courir des « risques significatifs de coûts, de délais et d'intégration ».