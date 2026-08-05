Dans cette troisième étape, le programme peut enregistrer chaque frappe du clavier et capturer des images de l’écran toutes les 500 millisecondes. Le pirate peut aussi regarder par la webcam de l’ordinateur ou diffuser en direct le bureau de la victime. Une console PowerShell lui donne, en plus, un accès direct au système, sans que la victime le remarque.

Pour le portefeuille de cryptomonnaies Exodus, le programme modifie directement les fichiers de l’application. Il insère deux courts scripts dans ces fichiers, puis journalise les échanges dans un fichier caché avant de les transmettre au serveur pirate. Idem pour les navigateurs Chrome, Edge, Brave, Opera et Vivaldi avec les cookies et jetons de connexion, tandis que le programme récupère les comptes Discord, Roblox et Minecraft par le même procédé.

On en parlait au début, mais Roblox est un des jeux favoris des adolescents, souvent mineurs qui aura été installé sur l'ordinateur familial. De fait, il a plus de risques de télécharger ce malware et mettre en danger les données de toute la famille. Les parents peuvent perdre l’accès à leur banque en ligne ou à leur portefeuille crypto en quelques clics. Un des antivirus de notre comparatif, accessible à la fin de cet article, peut, en étant à jour, repérer certains de ces fichiers avant leur exécution, mais Bitdefender recommande surtout d’éviter tout exécuteur ou triche qui se prétend « indétectable » et distribué par un forum ou un message Discord non sollicité. L’entreprise conseille aussi aux parents de parler de ce type d’arnaque avec les plus jeunes joueurs.