Ce qui rend WeedHack difficile à neutraliser, c'est une technique baptisée EtherHiding. Ici, l'adresse du serveur des pirates est dissimulée dans la blockchain Ethereum, ce réseau décentralisé que personne ne contrôle et que personne ne peut fermer d'un coup. Du coup, il est impossible de couper simplement l'accès. Et pour couronner le tout, le tableau de bord qui permet de gérer les victimes est hébergé sur le web traditionnel (pas le dark web), accessible à n'importe qui avec un simple compte Discord.