SpaceX ferme ses portes à la Chine. Composants, personnel, équipements… La firme d’Elon Musk exige de ses fournisseurs une purge totale, au nom de la sécurité nationale.
Depuis son introduction en Bourse en juin 2026, SpaceX pèse plus que jamais dans l’écosystème spatial américain. Elle est un partenaire clé de la NASA, mais aussi de l’US Space Force. Dans un contexte de tensions croissantes autour de Taïwan, l’entreprise d’Elon Musk mène désormais des audits poussés pour traquer la moindre trace chinoise dans sa chaîne d’approvisionnement, révèle le média spécialisé Nikkei Asia.
Des règles ultra strictes
Ainsi, des équipes sont envoyées inspecter les usines de ses fournisseurs actuels, mais aussi celles de ses futurs partenaires potentiels, où qu’elles se trouvent dans le monde. Les règles sont claires : aucun ressortissant chinois ne doit travailler sur les sites qui produisent des pièces pour SpaceX, même si l’usine est située hors de Chine. Si elles ne sont pas respectées, la société cesse tout bonnement de passer commande.
Même logique du côté des composants. Aucune pièce ne peut provenir d’un groupe chinois, ni même d'un site basé en Empire du Milieu et ce, même s’il appartient à une entreprise étrangère. Cela va jusqu’aux systèmes de surveillance et de réseau installés dans les usines : tout équipement signé Hikvision, TP-Link ou une autre marque chinoise doit être démonté et remplacé.
La sécurité nationale (américaine) avant tout
Car le mot d’ordre est la sécurité nationale. SpaceX est tellement imbriquée dans l’écosystème spatial américain qu’une dépendance à des composants ou du personnel chinois représente désormais un risque inacceptable en cas de crise géopolitique.
À noter que cette approche tranche avec celle d’autres géants américains. HP et Dell, par exemple, ont choisi de faire cohabiter deux chaînes d’approvisionnement distinctes : l’une en Chine, pour servir ce marché, l’autre à l’extérieur, pour le reste du monde.
SpaceX, elle, ne veut rien laisser passer entre les mailles du filet. Et Tesla suit d’ailleurs une logique proche, en poussant ses fournisseurs à produire hors de Chine et de Taïwan. On peut forcément s’interroger sur la proximité d’Elon Musk avec le gouvernement américain, qui motive peut-être, en partie, cette nouvelle tendance.
C’est une vérification structurée visant à identifier l’origine réelle des pièces, des sous-traitants et des services utilisés pour fabriquer un produit. L’audit remonte généralement plusieurs niveaux (fournisseur direct, puis fournisseurs de rang 2 et 3) pour repérer une fabrication, une propriété capitalistique ou une intervention réalisée depuis un pays ou par des entités ciblées. Dans l’aérospatial, cela inclut aussi les procédés (où et par qui une pièce est usinée, testée, certifiée) et les flux de données associés (plans, logiciels de test, firmware). L’objectif est de réduire les risques de dépendance, de contrefaçon, d’altération matérielle (hardware tampering) ou de fuite d’informations techniques.
Dans des secteurs liés à la défense ou à des technologies sensibles, l’accès aux sites et aux informations techniques peut être conditionné par des règles de contrôle des accès et d’habilitation. Ces politiques visent à limiter l’exposition à l’espionnage industriel, aux transferts non autorisés de savoir-faire ou aux pressions légales pouvant s’exercer sur des individus via leur pays d’origine. Concrètement, cela se traduit par des zones à accès restreint, des listes de postes “sensibles”, et des clauses contractuelles imposées aux fournisseurs. Ce type de mesure est distinct d’un simple contrôle RH : il s’inscrit dans une logique de protection de la propriété intellectuelle et de conformité aux exigences de clients gouvernementaux.
Ces équipements sont des points d’entrée potentiels dans le système d’information industriel, car ils captent des images, des métadonnées et transportent du trafic réseau. S’ils sont jugés à risque (failles, mises à jour non maîtrisées, chaîne de support opaque), ils peuvent faciliter l’exfiltration de données, l’écoute des communications ou la compromission d’autres systèmes connectés. Dans une usine, ils touchent souvent des environnements OT/ICS (automates, bancs de test, supervision) où la disponibilité et l’intégrité priment. Les politiques de “vendor ban” imposent alors une liste de fabricants autorisés, des procédures de durcissement (segmentation réseau, journalisation, contrôle des firmwares) et, si nécessaire, le remplacement complet du matériel.