La plateforme Dragonwing IQ10 sert de cerveau à la machine. Elle embarque un système de calcul capable de fournir jusqu’à 700 TOPS, soit sept cents milliards d’opérations par seconde, ainsi que la gestion simultanée de douze caméras et de capteurs LiDAR. Avec cette architecture, le robot perçoit son environnement et s’y déplace, un socle technique que Qualcomm propose aux constructeurs de robots industriels, mobiles autonomes et humanoïdes, pour accélérer le passage du prototype à la commercialisation.

Qualcomm construit cette offre robotique depuis plusieurs années. Le groupe californien avait lancé une première plateforme dédiée, RB3, en 2019, puis RB5 l’année suivante, avant de regrouper ses puces embarquées sous la marque Dragonwing. Le Dragonwing IQ10 en est la déclinaison la plus puissante, pensée spécifiquement pour les humanoïdes, quand les cartes de développement plus modestes embarquent plutôt les versions IQ8 ou QRB2210.