Sur la scène du Computex 2026, à Taipei, le robot humanoïde 4NE-1, que NEURA Robotics a développé sur la plateforme Qualcomm Dragonwing IQ10, s’est effondré en pleine démonstration. Pour Qualcomm, cette chute ne serait qu’un incident de communication qui a déclenché une procédure de sécurité automatique.
Error 404. L’entreprise allemande NEURA Robotics avait amené son robot humanoïde 4NE-1, qui embarque la plateforme Dragonwing IQ10 de Qualcomm, pour présenter la nouvelle puce du fabricant américain devant les visiteurs du Computex 2026. En plein discours du présentateur, la machine s’est effondrée d’un coup, avec un fracas de métal et de plastique, puis a soulevé un poing, ultime réflexe mécanique, avant de s’immobiliser. Des techniciens ont recouvert le robot d'un tissu noir puis l’ont évacué, pendant que le présentateur poursuivait son discours comme si de rien n’était. Plusieurs spectateurs ont filmé la scène, et la vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.
Un « incident de communication », selon Qualcomm
Qualcomm a expliqué l’incident par un « bref glitch de communication », qui aurait déclenché une procédure d’arrêt d’urgence programmée dans le robot. Le 4NE-1 aurait alors exécuté sa séquence de sécurité, dite « safe-collapse ». Elle doit mettre la machine à genoux et protéger le public autour d’elle. D’après Gadget Review, cette version des faits provient toutefois de messages relayés sur X.com, non d’un communiqué officiel du fabricant comme vous pouvez le voir ci-dessous.
La plateforme Dragonwing IQ10 sert de cerveau à la machine. Elle embarque un système de calcul capable de fournir jusqu’à 700 TOPS, soit sept cents milliards d’opérations par seconde, ainsi que la gestion simultanée de douze caméras et de capteurs LiDAR. Avec cette architecture, le robot perçoit son environnement et s’y déplace, un socle technique que Qualcomm propose aux constructeurs de robots industriels, mobiles autonomes et humanoïdes, pour accélérer le passage du prototype à la commercialisation.
Qualcomm construit cette offre robotique depuis plusieurs années. Le groupe californien avait lancé une première plateforme dédiée, RB3, en 2019, puis RB5 l’année suivante, avant de regrouper ses puces embarquées sous la marque Dragonwing. Le Dragonwing IQ10 en est la déclinaison la plus puissante, pensée spécifiquement pour les humanoïdes, quand les cartes de développement plus modestes embarquent plutôt les versions IQ8 ou QRB2210.
L’autre robot de NEURA Robotics se fige à son tour, à Munich
Comme un malheur n’arrive jamais seul, quelques jours après Taipei, NEURA Robotics a présenté à Munich la génération suivante de son humanoïde, le 4NE1 Gen 3.5. Pour ce nouveau modèle, la société annonçait une hauteur de 180 centimètres, une charge maximale de 100 kilogrammes et une autonomie de six à huit heures grâce à des batteries interchangeables à chaud. Sur scène, la machine n’a cependant pas bougé, du début à la fin de la démonstration, sans effondrement ni bâche noire cette fois. Aucun tissu pour recouvrir le 4NE1 Gen 3.5, aucune bousculade de techniciens non plus, seulement un humanoïde figé devant un public qui attendait une démonstration de mouvement.
Ces deux incidents montrent que sur une scène en direct, ces machines affrontent leur épreuve la plus risquée, loin des conditions contrôlées des laboratoires où des ingénieurs testent habituellement leurs mouvements, à l’abri des regards indiscrets. Qualcomm et NVIDIA fournissent une bonne partie des puces derrière cette course mondiale aux humanoïdes physiquement capables, à laquelle participent aussi bien des constructeurs occidentaux que des groupes chinois. Computex a d’ailleurs consacré, pour la première fois cette année, une section entière à la robotique dotée d’intelligence artificielle.