Le VENTUNO Q repose sur le Qualcomm Dragonwing IQ8 Series, associé à un microcontrôleur STM32H5 dédié à la gestion temps réel. La configuration embarque 16 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Côté logiciel, la carte tourne sous Ubuntu/Debian pour la partie Linux, et sous Arduino Core sur Zephyr OS pour la couche microcontrôleur. La compatibilité est double : elle accepte les shields Arduino UNO et les extensions Raspberry Pi HAT, un choix qui élargit l'écosystème d'emblée. Les usages visés couvrent la robotique, l'inspection industrielle, la sécurité et les kiosques interactifs. Disponibilité annoncée pour le deuxième trimestre 2026, prix non communiqué à ce stade.

Le chiffre de 40 TOPS n'est pas choisi au hasard. Il s'est imposé comme étalon de fait dans le segment des cartes monocartes IA compactes. Raspberry Pi l'avait affiché avec son module AI HAT+ intégrant la puce Hailo-10H, mais les premiers tests terrain avaient réservé quelques surprises : les performances réelles s'étaient avérées moins prévisibles que le chiffre brut ne le laissait supposer. NVIDIA avait ensuite renouvelé son Jetson Orin Nano Super en divisant son prix par deux, consolidant sa position sur ce créneau. Le VENTUNO Q débarque donc dans un marché déjà structuré, avec des acteurs bien établis.