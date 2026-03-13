Arduino, marque fétiche des makers du monde entier, ne se contente plus du prototypage. Son alliance avec Qualcomm autour du VENTUNO Q signale un virage qui interpelle autant qu'il interroge.
Pendant des années, Arduino a incarné la porte d'entrée vers l'électronique : accessible, bon marché, pédagogique. L'arrivée du VENTUNO Q, annoncé conjointement avec Qualcomm, marque un changement de cap net vers l'industrie et l'intelligence artificielle locale. Ma carte embarque 40 TOPS de puissance IA. Un chiffre devenu presque un seuil symbolique sur ce marché, que Raspberry Pi et NVIDIA brandissent déjà.
Une carte bien équipée sur un terrain déjà occupé
Le VENTUNO Q repose sur le Qualcomm Dragonwing IQ8 Series, associé à un microcontrôleur STM32H5 dédié à la gestion temps réel. La configuration embarque 16 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Côté logiciel, la carte tourne sous Ubuntu/Debian pour la partie Linux, et sous Arduino Core sur Zephyr OS pour la couche microcontrôleur. La compatibilité est double : elle accepte les shields Arduino UNO et les extensions Raspberry Pi HAT, un choix qui élargit l'écosystème d'emblée. Les usages visés couvrent la robotique, l'inspection industrielle, la sécurité et les kiosques interactifs. Disponibilité annoncée pour le deuxième trimestre 2026, prix non communiqué à ce stade.
Le chiffre de 40 TOPS n'est pas choisi au hasard. Il s'est imposé comme étalon de fait dans le segment des cartes monocartes IA compactes. Raspberry Pi l'avait affiché avec son module AI HAT+ intégrant la puce Hailo-10H, mais les premiers tests terrain avaient réservé quelques surprises : les performances réelles s'étaient avérées moins prévisibles que le chiffre brut ne le laissait supposer. NVIDIA avait ensuite renouvelé son Jetson Orin Nano Super en divisant son prix par deux, consolidant sa position sur ce créneau. Le VENTUNO Q débarque donc dans un marché déjà structuré, avec des acteurs bien établis.
Arduino joue une carte qu'elle n'a encore jamais jouée
Arduino n'est pas simplement un fabricant de matériel qui monte en gamme. C'est une marque dont la force repose sur vingt ans de confiance dans la communauté maker et éducative. Associer ce capital de marque à la puissance du Dragonwing IQ8 de Qualcomm, c'est un pari sur deux clientèles distinctes : les développeurs industriels en quête d'une plateforme IA fiable, et les makers avancés qui veulent franchir le cap du prototypage vers la production réelle.
La compatibilité simultanée avec les shields Arduino et les HAT Raspberry Pi n'est pas un détail technique. C'est une déclaration d'intention : le VENTUNO Q ne cherche pas à enfermer son écosystème, il veut capter des communautés existantes. Ce positionnement est habile, mais il comporte un risque. Arduino a construit sa légitimité sur le prix accessible et la simplicité. Si le VENTUNO Q se positionne au-dessus de 200 euros, le fossé avec l'ADN historique de la marque sera difficile à ignorer. Le silence sur la tarification, à quelques mois du lancement, laisse planer une ambiguïté que les acheteurs industriels n'apprécient généralement pas.