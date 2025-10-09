Joli coup réalisé par Qualcomm qui met la main sur un concepteur connu de tous les bidouilleurs, Arduino, la société italienne de microcontrôleurs.
Sans qu'il soit question d'annoncer la moindre donnée financière, Qualcomm Technologies précise avoir « conclu un accord en vue d'acquérir Arduino, société de premier plan spécialisée dans le matériel et les logiciels open source ».
Arduino et les petits prix
Le communiqué publié par Qualcomm insiste bien sur le fait qu'il n'est question que d'un « accord en vue d'acquérir ». Si on ne peut donc pas encore parler de rachat stricto sensu, le phagotycage semble en très bonne voie.
Arduino n'est pas aussi connue que Raspberry Pi, mais de manière schématique, les deux entreprises visent en partie le même public. Si Raspberry s'est fait une spécialité des nano-ordinateur monocarte à petit prix, Arduino est encore plus tournée vers les bidouilleurs avec ses produits open-source, ses contrôleurs minuscules et ses kits de développement à prix « riquiquis ».
Société italienne basée dans le nord du pays, Arduino c'est un peu l'antithèse de Qualcomm. La première est une structure relativement réduite quand la seconde est une multinationale. La première est connue pour ses petits pris et l'activité de sa communauté quand la seconde fourni plutôt des solutions bien plus haut de gamme où la puissance de calcul est mise en avant.
Alors que l'on dit parfois que les contraires s'attirent, le mariage entre Arduino et Qualcomm semble confirmer cette maxime. Allier la maîtrise de Qualcomm dans le domaine de l'intelligence artificielle et des SoC pour mobiles à l'ouverture et la simplicité d'utilisation des produits Arduino semble prometteur.
Première annonce, l'Arduino Uno Q
Histoire de nous prouver qu'il ne s'agit pas que d'une promesse, les partenaires nouvellement réunis profitent de cette annonce de Qualcomm pour dévoiler un produit Arduino baptisé l'Uno Q.
La bête prend la forme d'une unique carte PCB de 68,85 millimètres de long sur x 53,34 mm de large. Une carte construite autour d'une puce signée Qualcomm, le Dragonwing QRB2210 avec ses quatre cœurs Cortex-A53 cadencés à maximum 2 GHz et son GPU Adreno associés à un microcontrôleur STM32U585.
Deux variantes de l'Uno Q sont déjà annoncées, l'ABX00162 et l'ABX00173. Alors que la première se contente de 2 Go de RAM et de 16 Go de flash eMMC, la seconde double la mise avec 4 Go de RAM et 32 Go de flash eMMC sachant que, dans les deux cas, un lecteur de microSD est prévu. Disponible dès le 25 octobre prochain, le petit modèle sera facturé 39 euros alors que la variante plus musclée est attendue pour la fin de l'année, à 53 euros.
Aux précisions techniques déjà données, il faut ajouter les classiques ports Arduino (UNO headers, High Speed headers…) ainsi qu'un module WCBN3536A pour gérer le sans-fil (Wi-Fi 5.2 etBT 5.4) et un port USB-C. Au final, même si le produit paraît plus simple et plus abordable, difficile de ne pas lui trouver des similitudes avec un Raspberry Pi. Reste qu'Arduino promet que ce rachat par Qualcomm ne changera en rien sa philosophie.
Avec une communauté de plus de 33 millions d'utilisateurs – selon son propre décompte – Arduino aura effectivement à cœur de ne pas s'aliéner ses usagers et Massimo Banzi, co-fondateur de la marque, précise que cet accord sera l'occasion d'amener « des outils d'IA de pointe à notre communauté tout en restant fidèles à ce qui a toujours compté le plus pour nous ». Dont acte.
