Le communiqué publié par Qualcomm insiste bien sur le fait qu'il n'est question que d'un « accord en vue d'acquérir ». Si on ne peut donc pas encore parler de rachat stricto sensu, le phagotycage semble en très bonne voie.

Arduino n'est pas aussi connue que Raspberry Pi, mais de manière schématique, les deux entreprises visent en partie le même public. Si Raspberry s'est fait une spécialité des nano-ordinateur monocarte à petit prix, Arduino est encore plus tournée vers les bidouilleurs avec ses produits open-source, ses contrôleurs minuscules et ses kits de développement à prix « riquiquis ».

Société italienne basée dans le nord du pays, Arduino c'est un peu l'antithèse de Qualcomm. La première est une structure relativement réduite quand la seconde est une multinationale. La première est connue pour ses petits pris et l'activité de sa communauté quand la seconde fourni plutôt des solutions bien plus haut de gamme où la puissance de calcul est mise en avant.