À côté de ce modèle singulier, une carte mère en apparence plus classique, la X870 Aorus Infinity qui se distingue d’emblée par la rotation à 90° de son socket AM5. La carte ne dispose que de deux emplacements DIMM DDR5, mais Gigabyte insiste sur des « performances redéfinies » avec un maximum de 11 400 MT/s avec CL24… si bien sûr vos barrettes le permettent !