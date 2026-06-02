Si Gigabyte ne pouvait faire l’impasse sur le Computex cette année, ce n’est pas seulement parce que la marque est un des acteurs majeurs dans le secteur des composants.
Fondée en avril 1986 à Taïwan, Gigabyte célèbre effectivement ses quarante ans d'activité à l’occasion du Computex de Taipei. Un événement qui lui permet de mettre l’accent sur ses solutions les plus novatrices en matière de cartes mères et de cartes graphiques.
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Cartes mères : le chipset AMD X870E à l’affiche
Dans un premier temps, Gigabyte a décidé de mettre l’accent sur ses cartes mères avec une gamme qui s’étoffe un peu plus chaque jour… Mais surtout du côté d’AMD en attendant que la génération Nova Lake d’Intel arrive.
Trois modèles majeurs de carte mère ont ainsi été présentés et tous mettent à profit les capacités du chipset X870E pour tirer le meilleur des processeurs Ryzen en socket AM5. L’Aorus Infinity Next se distingue par la présence de plusieurs éléments en impression 3D pour donner à la carte mère un look tout simplement unique.
Les éléments en impression 3D donnent un cachet particulier à la carte. ©Gigabyte
Impression 3D certes, mais il ne s’agit pas de vulgaires plastiques, l’impression est ici en métal afin de conserver les performances thermiques des meilleurs modèles de la marque et de profiter, par exemple, d’un étage d’alimentation CPU sur 64 phases.
À côté de ce modèle singulier, une carte mère en apparence plus classique, la X870 Aorus Infinity qui se distingue d’emblée par la rotation à 90° de son socket AM5. La carte ne dispose que de deux emplacements DIMM DDR5, mais Gigabyte insiste sur des « performances redéfinies » avec un maximum de 11 400 MT/s avec CL24… si bien sûr vos barrettes le permettent !
Enfin, troisième série de cartes mères présentée par Gigabyte au Computex, l’Aero est illustrée par le modèle X870E Aero X3D Dark Wood qui, comme son nom l’indique, dispose d’inserts en véritable bois pour donner une certaine élégance au produit… Dont on ne profitera qu’avec un boîtier fenêtré !
Des inserts en bois du plus bel effet : à condition de pouvoir les voir. ©Gigabyte
Cartes graphiques Infinity : discrétion et grand frais !
À côté de ses cartes mères, Gigabyte mettait aussi l’accent – dans une moindre mesure – sur ses cartes graphiques. Il était alors surtout question du milieu/haut de gamme de chez NVIDIA.
En effet, la série Aorus GeForce RTX 50 Infinity se focalise sur les cartes RTX 5070, RTX 5070 Ti et RTX 5080. Dans les trois cas, il s’agit de reprendre la solution de refroidissement qui a fait le succès de l’Aorus GeForce RTX 5090 Infinity. Une solution baptisée Windforce Hyperburst.
La ventilation est reprise du modèle GeForce RTX 5090. ©Gigabyte
Gigabyte met ici en avant un flux d’air de 28 % à 58 % plus important que sur des cartes fermées ou ouvertes. Histoire de faire bonne mesure, la ventilation n’est pas la seule caractéristique intéressante des GeForce Infinity puisque ces cartes tentent aussi de masquer au maximum les câbles.
Comme vous pouvez le voir sur l’illustration fournie par Gigabyte, le connecteur d’alimentation est déporté afin d’être aussi peu visible que possible. Notez que la découpe dans le dissipateur doit malgré tout permettre un accès aisé pour retirer le câble sans difficulté.
Des inserts en bois pour la carte Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood. ©Gigabyte
Enfin, Gigabyte a clos ses annonces cartes mères/cartes graphiques avec un autre modèle destiné à faire la promotion des inserts en bois. L’Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood se rapproche ici de la X870E Aero X3D Dark Wood pour apporter « chaleur naturelle » et « personnalité intemporelle ». Oui, on a le sens de la formule chez Gigabyte !
Source : Gigabyte