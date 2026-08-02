Un juge fédéral du Minnesota a rejeté la demande d’urgence déposée par xAI contre la loi de l’État, qui interdit les applications de « nudification ». L’État applique ce texte, premier du genre aux États-Unis, depuis le 1er août, malgré ce recours.
Dans le Minnesota, on ne plaisante pas. L’État prévoit une amende de 500 000 dollars par plateforme, chaque fois qu’un utilisateur y génère une image qui dénude une personne sans son consentement. Le texte définit une image « nudifiée » comme un contenu modifié ou généré pour faire apparaître une partie intime absente de la photo d’origine, dès lors qu’une personne raisonnable la croirait authentique. Le juge fédéral Donovan Frank a toutefois jugé, dans une ordonnance rendue avant-hier, que le délai pris par xAI contredisait l’urgence invoquée par l’entreprise. Il a précisé qu’« un tel délai suggère que le préjudice n'est pas immédiat ». xAI avait pourtant attendu trois mois après la signature de la loi, puis encore deux jours avant de réclamer une suspension d’urgence. Donovan Frank a néanmoins fixé une audience sur le fond au 19 août, pour statuer sur la demande d’injonction préliminaire de l'entreprise.
xAI met en avant sa politique de modération pour contester la loi
Dans sa plainte, xAI affirme que le texte dépasse son objectif affiché, jusqu’à englober « les outils d'expression visuelle ». xAI juge notamment le critère de la « personne raisonnable » trop large pour être appliqué de façon prévisible. L’entreprise conteste la loi au nom du premier amendement, qui protège la liberté d'expression aux États-Unis, et revendique la suspension de plus de 50 000 comptes ainsi que la transmission de plus de 70 000 signalements au National Center for Missing & Exploited Children depuis le début de l’année 2026.
Dans sa politique d’utilisation de Grok Imagine, son outil de génération d’images, xAI interdit déjà officiellement la production d’images sexualisées de personnes réelles sans leur accord. xAI critique aussi l’absence de dérogation pour les plateformes jugées prudentes. L’État tient toute entreprise responsable, même si elle a mis en place des filtres ou des règles internes contre la production de contenus non consentis. Toute entreprise proposant un outil de nudification aux résidents du Minnesota tombe pourtant sous le coup de cette loi, pas seulement xAI. XAI réclame donc à la fois une injonction contre la loi et une décision déclarant le texte inconstitutionnel, dans une procédure engagée fin juillet contre l'État du Minnesotaque nous vous rapportions. Renommée SpaceXAI depuis sa fusion avec SpaceX, l'entreprise conserve toutefois son ancien nom, xAI, dans les documents judiciaires.
Les élus du Minnesota ont approuvé le texte presque à l’unanimité
La Chambre des représentants du Minnesota a voté le texte par 132 voix contre 1, et le Sénat l’a adopté à l’unanimité, par 65 voix. Cette loi est la première du genre votée par un État américain. D’autres législatures, qui envisagent des textes similaires, suivent donc l’issue de la procédure de près. Keith Ellison, procureur général du Minnesota, a par ailleurs affirmé vouloir défendre le texte avec fierté, comme la dignité des habitants de l'’État.
Quelques jours avant la décision du juge, des élus locaux avaient déjà organisé une conférence de presse pour défendre la solidité juridique du texte devant les poursuites engagées par xAI. Dans son ordonnance, Donovan Frank a par ailleurs invité les deux parties à négocier avant l’audience du 19 août. En attendant cette date, l’État applique déjà la loi, et toute infraction commise dans l’intervalle expose les entreprises concernées à l’amende prévue. XAI n’en est pas à sa première contestation judiciaire liée à Grok depuis le début de l’année. L’entreprise fait déjà l’objet de plusieurs procédures aux États-Unis et en Europe pour des faits similaires. Récemment encore, l’intelligence artificielle produisait ce type de contenus.