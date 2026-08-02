Dans sa plainte, xAI affirme que le texte dépasse son objectif affiché, jusqu’à englober « les outils d'expression visuelle ». xAI juge notamment le critère de la « personne raisonnable » trop large pour être appliqué de façon prévisible. L’entreprise conteste la loi au nom du premier amendement, qui protège la liberté d'expression aux États-Unis, et revendique la suspension de plus de 50 000 comptes ainsi que la transmission de plus de 70 000 signalements au National Center for Missing & Exploited Children depuis le début de l’année 2026.

Dans sa politique d’utilisation de Grok Imagine, son outil de génération d’images, xAI interdit déjà officiellement la production d’images sexualisées de personnes réelles sans leur accord. xAI critique aussi l’absence de dérogation pour les plateformes jugées prudentes. L’État tient toute entreprise responsable, même si elle a mis en place des filtres ou des règles internes contre la production de contenus non consentis. Toute entreprise proposant un outil de nudification aux résidents du Minnesota tombe pourtant sous le coup de cette loi, pas seulement xAI. XAI réclame donc à la fois une injonction contre la loi et une décision déclarant le texte inconstitutionnel, dans une procédure engagée fin juillet contre l'État du Minnesotaque nous vous rapportions. Renommée SpaceXAI depuis sa fusion avec SpaceX, l'entreprise conserve toutefois son ancien nom, xAI, dans les documents judiciaires.

