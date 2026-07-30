Binbin

L’article est très orienté et comporte plusieurs imprécisions :

La loi du Minnesota ne vise pas uniquement les images créées « à l’insu » des personnes : son champ est plus large, ce qui constitue justement l’un des arguments de xAI.

Par ailleurs, la sanction n’est pas automatiquement de 500 000 dollars par image, mais peut aller jusqu’à ce montant selon l’infraction retenue.

Enfin, xAI affirme avoir déjà mis en place des restrictions techniques ; on peut les juger insuffisantes, mais dire que l’entreprise n’a rien fait est trompeur.

Pour finir, il convient de rappeler que l’immense majorité d’images à caractère sexuel sont générées par des IA chinoises, open source ou open weight, comme le rappelle l’étude de l’ONG AI Forensics qui a conduit la Haute-commissaire à l’Enfance Sarah El Haïry a saisir la Commission européenne, Pharos et l’Arcom.