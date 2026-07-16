Squeak

L’utilisateur n’était déjà pas très net à la base mais le fait que Grok permette de telles demandes n’est pas non plus anodin selon moi. Là ils se disent « On va en cibler un parmi tant d’autres et ainsi on sauve un peu notre face en montrant qu’on est de bonne volonté ». Mais les milliers d’images illégales que Grok a déjà permis de générer ça ne compte pas. Un deepfake d’une personne dans des poses suggestives, qu’elle soit connue ou non c’était déjà illégal.

Il y a quelques temps, Stability AI a supprimé sans explication tous les dépôts et les modèles SD1.5, selon des sources, quelques images utilisées pour l’entraînement de ce modèle étaient à caractère pédopornographique. L’éditeur a sans doute jugé qu’il était mieux d’arrêter son modèle dans ce cas je suppose. Ce que Grok n’a peut-être pas fait…