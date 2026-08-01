Dans ce programme Universal Locomotion System, d'ailleurs financé par l'Agence spatiale italienne, les rôles ont bien été répartis. L'ASI tient les cordons de la bourse mais coordonne aussi l'ensemble, tandis que Thales Alenia Space est aux commandes sur le terrain industriel, en pilotant les équipes et les technologies au quotidien. On rappelle que la coentreprise est en grande partie française, puisque détenue à 67 % par le français Thales et à 33 % par l'italien Leonardo. Elle incarne d'ailleurs la très bonne entente entre les entités spatiales italienne et française, jusqu'au Centre spatial guyanais de Kourou, où les deux pays partagent des installations.