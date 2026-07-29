Si vous avez des commentaires dans un document Google Docs, Gemini peut vous aider à préparer une correction ou une modification. L'IA de Google est maintenant intégrée à différents services, facilitant la vie des utilisateurs.
Google a annoncé que son assistant Gemini intégré à Google Docs est désormais capable de lire, de comprendre et d'agir en fonction des commentaires laissés dans un document. Comment ça fonctionne ? Simplement, mais attention, Gemini ne fera pas l'intégralité du travail à votre place.
Ce que Gemini peut faire avec les commentaires
Concrètement, l'IA peut intervenir de quatre manières différentes lorsqu'un document contient des commentaires de collaborateurs.
Elle est d'abord capable de résumer l'ensemble des commentaires présents dans un document, d'identifier les thèmes principaux ou les points d'action, et de signaler les problèmes non résolus qui bloquent l'avancement d'un projet. Elle peut également rédiger de nouveaux commentaires au nom de l'utilisateur, ou laisser des retours sous forme de commentaires.
Gemini peut par ailleurs répondre à des fils de discussion ouverts dans le document, en incluant si nécessaire des fichiers issus de Google Drive dans ses réponses. L'IA est aussi en mesure de lire les commentaires existants et de suggérer des modifications dans le document pour en intégrer les retours.
- Fonctionnalités de collaboration
- Synchronisation dans le Cloud
- Compatibilité avec les formats Microsoft Word et PDF
Toutefois, ne vous attendez pas à ce que l'IA fasse tout à votre place. En effet, Gemini ne publie pas de commentaires, de réponses ou de modifications de manière automatique et autonome. Il se contente de préparer des brouillons, et c'est l'utilisateur qui décide ensuite de les valider ou non.
Accès et disponibilité
Ces fonctionnalités sont accessibles via le panneau latéral Gemini dans Google Docs, ou depuis la barre inférieure affichant l'icône Gemini. Google précise également que l'IA peut inciter de manière proactive les utilisateurs à résumer les commentaires ou à générer automatiquement des réponses dans les fils ouverts.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Le déploiement a débuté le 29 juillet 2026 et devrait atteindre l'ensemble des utilisateurs éligibles dans un délai de quinze jours. Les fonctionnalités sont disponibles pour les abonnés aux plans Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Education Plus, AI Expanded Access, ainsi que pour les abonnés Google AI Pro et Ultra.