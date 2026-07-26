Alors que dire de ce nouvel accord entre Samsung et Broadcom ? Plutôt que d'acheter des processeurs graphiques standards, taillés pour convenir à tout le monde, les géants de la tech préfèrent de plus en plus faire concevoir leurs propres puces, pensées uniquement pour leurs besoins en intelligence artificielle. Une stratégie certes plus coûteuse à mettre en place, mais qui permet de gagner en performance et en indépendance, et qui dope, du même coup, la demande pour des partenaires capables à la fois de concevoir et de fabriquer ces composants sur mesure, comme Broadcom et Samsung.