Le phénomène n’est pas né en France. En 2023, aux États-Unis, un adolescent de 14 ans, atteint d’une légère malformation cardiaque, est mort d’un arrêt cardio-respiratoire après avoir relevé le « One Chip Challenge ». La chips en cause, vendue à l’unité dans un emballage en forme de cercueil et fournie avec un gant de protection, contenait un mélange de quatre variétés de piments, dont le Carolina Reaper. Sur l’échelle de Scoville, ce piment atteint entre 1,8 et 2,2 millions d’unités, alors que le Tabasco classique ne dépasse pas 5 000 unités.

Une version européenne le « Hot Chip Challenge » et fabriquée en République tchèque, a circulé dans l’Union européenne fin 2023, notamment au moment d’Halloween. Après l’hospitalisation d'un enfant en Allemagne, la Suisse et l’Allemagne ont signalé le produit via le RASFF, le système d’alerte européen pour les denrées alimentaires. La France a rappelé ce produit une première fois début novembre 2023, puis une seconde fois en mars 2024, pour tous les lots et toutes les recettes.

Depuis 2023, les autorités ont retiré six denrées du marché européen après un signalement RASFF, dont quatre chips pimentées, une sauce et des nouilles ultra-relevées. Leur teneur en capsaïcine allait de 560 mg à plus de 18 000 mg par kilo. En juin 2024, l’institut fédéral allemand d’évaluation des risques a précisé qu’une personne exposée à une dose unique de 0,5 à 1 mg ressentait déjà des effets légers, contre des effets marqués à partir de 170 mg. Faute de données suffisantes sur les risques aigus, la Commission européenne a chargé l’Autorité européenne de sécurité des aliments d’évaluer la question, avec les données françaises des Centres antipoison en appui. Les résultats sont attendus fin 2027.

En cas de sensation de brûlure après ingestion, boire de l’eau n’apporte aucun soulagement, car la capsaïcine se dissout dans les graisses, pas dans l’eau. Mieux vaut se rincer la bouche avec un produit gras, comme le lait, le yaourt, la crème glacée ou une huile de table. En cas d’œdème ou de difficulté à respirer, il faut appeler immédiatement le 15, le 112, ou le 114 pour les personnes malentendantes. Pour calmer la sensation de brûlure, l’Anses recommande le pain, la pomme de terre ou le riz, des aliments riches en amidon.

Les réseaux sociaux, c’est comme l’alcool ou le piment, à consommer avec modération.