Des insecticides qui renferment des produits chimiques formellement interdits, des lessives dites hypoallergéniques sans l'être vraiment, ou des produits pour voiture dont l'étiquette omet des informations cruciales sur leur dangerosité, après deux ans d'enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait le bilan ce mercredi 15 avril 2026. En 2023 et 2024, ses agents ont passé au crible plus de 15 700 références de produits chimiques du quotidien, auprès de 4 200 professionnels (fabricants et distributeurs confondus). Au final, de nombreuses unités ont été jugées dangereuses pour la santé ont été retirées des rayons. Les responsables ont écopé de sanctions allant de l'amende administrative aux poursuites pénales.