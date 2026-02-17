Alors pour mettre fin à ces dérives, les sanctions sont tombées et ont été rendues publiques le 16 février 2026. Au total, 19 enseignes ont reçu l'ordre de se mettre en conformité, 10 ont été averties, et 5 ont écopé de mesures répressives, dont un procès-verbal pénal. La DGCCRF fait savoir qu'elle dénonce maintenant ces manquements directement sur les réseaux sociaux des distributeurs fautifs. Un moyen de dissuader ceux qui voudraient essayer de tromper les consommateurs, et de leur dire que cela leur coûtera cher. Car d'autres contrôles suivront.