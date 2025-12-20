Les laboratoires officiels ont trouvé 24% de jouets dangereux parmi 700 échantillons prélevés dans ces commerces. Ce chiffre, qui peut sembler élevé, ne reflète en plus pas tout à fait la réalité du secteur. Car les contrôleurs ont décidé de cibler des vendeurs suspects comme les boutiques d'aires d'autoroute, les chaînes de restauration rapide, les échoppes de souvenirs ou les stands de marchés de Noël, qui ne sont pas des professionnels du jouet.