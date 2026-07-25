Dans le détail, un avocat peut par exemple demander à une IA de l'aider à chercher de la jurisprudence, à rédiger un premier jet de courrier ou à traduire un document, à condition qu'un humain relise systématiquement le résultat avant de l'utiliser. En revanche, il lui est formellement interdit de copier-coller la moindre information confidentielle sur un client dans un outil qui n'a pas été validé par le cabinet, au risque de la voir stockée sur des serveurs extérieurs hors de tout contrôle. Enfin, un dernier détail qui a son importance : la charte n'est pas qu'un simple engagement moral, elle a valeur de contrat. Cela veut dire qu'un avocat doit la signer électroniquement avant même de pouvoir utiliser les outils d'IA autorisés par son cabinet.