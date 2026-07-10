Squeak

Le risque est que ceux qui ne l’utilisent pas pourraient se retrouver dépassés non pas l’IA elle-même mais par ceux qui l’utilisent, quel que soit le domaine. Malheureusement on va dans cette direction.

Je prends l’exemple d’un développeur par exemple. Avant l’IA, lorsqu’il réfléchissait sur un morceau de code, il devait faire des recherches, aller dans des forums, lire les réponses, comparer, parfois avoir du code qui ne fonctionne pas etc. Aujourd’hui il utilise Claude pour poser une question précise, a un exemple déjà prêt à être utilisé, qui fonctionne et qui tient compte du contexte de son projet… Cela ne l’empêche pas de se documenter et continuer à faire de la veille technologique, mais il est plus productif que celui qui voudra « travailler à l’ancienne ». Et ça fera la différence pour son employeur.

Pour d’autres choses aussi. J’ai toujours aimé par exemple la création graphique, je crée parfois des images avec Blender mais j’ai perdu l’enthousiasme de la créativité à cause de l’IA. Comment pourrais-je rivaliser par exemple sur les réseaux sociaux face à des gens qui vont taper un prompt et avoir une image magnifique qui me prendrait des heures ou des jours si je devais la créer? Alors je ne fais plus ça que par hobby, cela fait des mois que je n’ai plus rien partagé.

Ça fait mal de le dire, mais oui l’IA peut faire du bon travail.