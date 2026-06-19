Même après plusieurs années d'existence grand public, l'IA générative continue de chagriner un certain nombre de personnes. La preuve avec cette tribune, signée par 150 personnalités, dont des avocats, des élus ou des artistes, et qui appellent au boycott de l'IA générative. Parmi les noms, on retrouve celui de la prix Nobel de Littérature Annie Ernaux, le dessinateur de BD Enki Bilal, l'écrivain Hervé Le Tellier ou l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen.

« Sans attendre que le législateur bâtisse des digues, nous appelons au boycott de l'IA générative tous ceux qui ne sont pas contraints à l'utiliser » plaident-ils. Et leurs craintes « ne sont pas la préoccupation d'une minorité obscurantiste ou paranoïaque », se défendent-il.