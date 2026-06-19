L'IA générative continue de se faire des ennemis. Cette fois, ce sont près de 150 personnalités françaises qui demandent tout simplement son boycott.
On se souvient qu'au moment où ChatGPT a émergé, de nombreuses personnalités de la tech (dont alors Elon Musk) avaient demandé à mettre en pause le développement de cette technologie. Elles craignaient alors qu'elle ne deviennent vite hors de contrôle. En 2026, ce sont cette fois des personnalités de la vie civile et du monde artistique qui s'émeuvent en France de son adoption rapide, et appellent à un boycott.
150 personnalités appellent au boycott de l'IA générative
Même après plusieurs années d'existence grand public, l'IA générative continue de chagriner un certain nombre de personnes. La preuve avec cette tribune, signée par 150 personnalités, dont des avocats, des élus ou des artistes, et qui appellent au boycott de l'IA générative. Parmi les noms, on retrouve celui de la prix Nobel de Littérature Annie Ernaux, le dessinateur de BD Enki Bilal, l'écrivain Hervé Le Tellier ou l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen.
« Sans attendre que le législateur bâtisse des digues, nous appelons au boycott de l'IA générative tous ceux qui ne sont pas contraints à l'utiliser » plaident-ils. Et leurs craintes « ne sont pas la préoccupation d'une minorité obscurantiste ou paranoïaque », se défendent-il.
Ils craignent la naissance de « redoutables dépendances émotionnelles »
Car pour eux, « utilisés de façon intensive par la jeunesse, les robots affaibliront ses capacités cognitives et créeront de redoutables dépendances émotionnelles ». Autant dire que l'on devrait pour eux très vite voir une partie de la jeunesse transformée en zombies par Claude, Gemini ou bien ChatGPT.
Loin de s'estimés esseulés, les signataires affirment que « la population française exprime une vive inquiétude. L'adoption de cette technologie est certes massive mais elle prend largement la forme d'une adoption répulsion. » Reste à voir maintenant s'il s'agit d'un appel qui trouvera un écho dans la population, où l'utilisation des IA génératives ne cesse de croître.