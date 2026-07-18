La CCI a instruit le second dossier à partir d’échanges internes découverts pendant l’enquête. Elle y a constaté, dans des messages WhatsApp, des e-mails, des témoignages et une vidéo filmée en 2019 lors d’une réunion de revendeurs, des accords sur les prix, la répartition des clients et la pratique du cover bidding, une offre volontairement peu compétitive destinée à laisser gagner un concurrent désigné à l'’avance.

Seize revendeurs de second rang participaient à cet arrangement, selon l’ordonnance. HP India a expliqué la pression sur les prix par la menace de certains revendeurs d’opter pour des cartouches et toners contrefaits, moins chers. Pour limiter ce risque, l’entreprise avait organisé un accord qui empêchait les revendeurs de se faire concurrence entre eux sur les prix.

Sur ce dossier, la CCI a également infligé à HP India une amende de 119,8 millions de roupies, soit environ 1,08 million d’euros, et une amende cumulée de 208 000 euros à ses seize revendeurs.

Les deux enquêtes n’ont pas démarré à l’initiative de la CCI. HP India a déposé une demande de clémence au titre de l’article 46 de la loi indienne sur la concurrence, un dispositif qui réduit l’amende d'une entreprise en échange de la divulgation de ses propres pratiques anticoncurrentielles et de sa coopération avec les enquêteurs. En déposant cette demande, HP India a déclenché les deux procédures et, en coopérant avec les enquêteurs, a obtenu une réduction de sa sanction finale.

Les sanctions ne s’arrêtent pas aux entreprises. La CCI a aussi tenu pour responsables plusieurs salariés de HP India et des dirigeants des revendeurs concernés, en vertu de l'article 48 de la loi sur la concurrence. Ces personnes physiques ont écopé de pénalités individuelles, distinctes de celles infligées à leurs employeurs. Les entreprises sanctionnées doivent en outre cesser leurs pratiques et organiser des formations de mise en conformité, dans un délai de 60 jours.

HP n’a pour l’instant pas réagi publiquement à ces deux ordonnances. L’affaire porte uniquement sur des marchés publics. Les acheteurs individuels de cartouches ou de toners HP n’obtiennent donc ni remboursement ni baisse de prix immédiate. HP fait aussi l’objet de critiques distinctes, portant sur le blocage de cartouches tierces par mise à jour ou sur son offre d’impression par abonnement.