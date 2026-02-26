Ce dossier espagnol illustre une mécanique bien rodée dans le secteur de la tech : faire appel d'une décision pour en suspendre l'application financière, tout en retardant le volet comportemental au maximum. En Espagne, la Haute Cour a bien suspendu l'amende de 194 millions d'euros, mais cette suspension ne couvrait pas l'obligation de modifier les pratiques commerciales. Résultat : Apple et Amazon ont bénéficié de facto d'un délai de presque deux ans pendant lequel les clauses anticoncurrentielles sont restées actives sur le marché espagnol.

Ce précédent pose une question de fond pour les régulateurs européens : à quoi sert une injonction « immédiate » si son inexécution n'entraîne qu'une procédure secondaire de plusieurs années ? La CNMC a tranché en droit, mais le signal envoyé dépasse les frontières espagnoles. À l'heure où la Commission européenne affûte ses outils sous le Digital Markets Act et que le ton monte avec les géants américains sur fond de guerre commerciale larvée, ce type de dossier alimente directement le débat sur la capacité réelle des autorités à imposer des changements de comportement rapides aux grandes plateformes.

Le montant de la deuxième amende n'est pas encore arrêté, et les deux entreprises ont déjà annoncé leur intention de contester. L'Espagne attend toujours d'encaisser le premier euro de la sanction de 2023.