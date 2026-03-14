Francis7

Pour HP, Dynamic Security protège les utilisateurs contre les contrefaçons et les risques de cybersécurité.

Personnellement, je préfère l’homogénéité dans un écosystème d’une marque. Quand j’utilise une imprimante Epson, j’utilise des cartouches Epson et quand c’est une HP, en l’occurrence la Officejet Pro 8123, je choisis les cartouches HP 925 de la marque, même quand je constate des cartouches moins chères compatibles juste à côté dans le rayon dédié. Mais c’est moi qui choisis de fonctionner comme cela. J’évite toujours les petites économies pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Cela ne sert à rien de compter sa petite monaie dans le creux de sa main si l’on veut s’équiper ; c’est ridicule. Sinon, autant changer de modèle ou de centres d’intérêts. Ce serait comme vouloir s’acheter une Mercedès dépouillée de tout : cela n’a pas de sens. Autant s’orienter sur autre chose carrément qui soit plus abordable.

Mais si l’utilisateur veut avoir le choix du prix, pourquoi ne pas le lui laisser ? Pour les contrefaçons, j’imagine que c’est un processus de détection qui se fait bien en amont des ventes en magasins.

Quant à la cybersécurité, le partage d’imprimante est réputé être particulièrement vulnérable. Mais ce sont des considérations qui ne m’intéressent pas outre mesure.