Deux nouveautés pourraient toutefois influencer ces tendances dans les prochains mois. Apple prévoit de lancer avec iOS 27 une version revue de Siri, intégrant davantage d’intelligence artificielle. Cette évolution pourrait éventuellement aider à fidéliser les utilisateurs actuels d’iPhone, bien que la firme californienne accuse encore un certain retard sur plusieurs de ses concurrents dans ce domaine

Attirer les utilisateurs d’Android reste un autre enjeu pour la marque à la pomme. Le premier iPhone pliant offrirait à Apple un format encore absent de sa gamme et pourrait séduire certains utilisateurs de modèles pliants sous Android. Ces nouveautés n’étaient cependant pas encore disponibles au premier trimestre 2026 et ne sont donc logiquement pas prises en compte dans les données de CIRP.

Pour l’heure, les chiffres témoignent surtout de la stabilité de l’écosystème Apple : près de neuf acheteurs d’iPhone sur dix utilisaient déjà un appareil de la marque avant leur nouvel achat. Cela montre à quel point les utilisateurs restent généralement attachés à la Pomme et ont tendance à y revenir naturellement.