Le cabinet d'études CIRP publie des chiffres sans équivoque pour le premier trimestre 2026 : neuf acheteurs d'iPhone sur dix venaient déjà d'un iPhone. Le passage vers Android, lui, continue de s'effriter.
87 %. C'est le taux de fidélité enregistré par CIRP auprès des acheteurs d'iPhone au premier trimestre 2026. Un chiffre en progression de trois points par rapport à la même période un an plus tôt, où il s'établissait à 84 %. Sur la même fenêtre de temps, la part d'acheteurs issus d'Android est tombée à 12 %, contre 14 % il y a un an et 13 % début 2024. Le 1 % restant regroupe les arrivées depuis un téléphone classique, une autre plateforme, ou les personnes s'équipant d'un smartphone pour la première fois.
iPhone : les passages depuis Android restent très minoritaires
CIRP suit ces comportements depuis plusieurs années en demandant régulièrement aux acheteurs quel appareil ils possédaient avant leur acquisition. Sur les périodes récentes étudiées par le cabinet, la proportion de nouveaux clients venus d’Android est restée comprise dans une fourchette étroite, entre 11 % et 15 %. Des niveaux bien inférieurs à ceux des premières années de l’iPhone, lorsque Apple étendait progressivement sa distribution au-delà d’AT&T auprès d’autres opérateurs américains et attirait davantage de nouveaux utilisateurs.
Les données de CIRP rejoignent les conclusions d’autres études récentes, même si leurs méthodes et leurs résultats diffèrent. Toutes dessinent néanmoins une tendance similaire : la grande majorité des propriétaires de smartphones semble avoir choisi son écosystème depuis longtemps, et seule une faible proportion change de plateforme chaque année.
iOS 27 et iPhone pliant : deux nouveaux leviers de fidélisation pour Apple ?
Deux nouveautés pourraient toutefois influencer ces tendances dans les prochains mois. Apple prévoit de lancer avec iOS 27 une version revue de Siri, intégrant davantage d’intelligence artificielle. Cette évolution pourrait éventuellement aider à fidéliser les utilisateurs actuels d’iPhone, bien que la firme californienne accuse encore un certain retard sur plusieurs de ses concurrents dans ce domaine
Attirer les utilisateurs d’Android reste un autre enjeu pour la marque à la pomme. Le premier iPhone pliant offrirait à Apple un format encore absent de sa gamme et pourrait séduire certains utilisateurs de modèles pliants sous Android. Ces nouveautés n’étaient cependant pas encore disponibles au premier trimestre 2026 et ne sont donc logiquement pas prises en compte dans les données de CIRP.
Pour l’heure, les chiffres témoignent surtout de la stabilité de l’écosystème Apple : près de neuf acheteurs d’iPhone sur dix utilisaient déjà un appareil de la marque avant leur nouvel achat. Cela montre à quel point les utilisateurs restent généralement attachés à la Pomme et ont tendance à y revenir naturellement.